Fórmula E, Alberto Longo: “Fórmula E é o campeonato mais interessante do mundo” (vídeo) | AutoSport

Alberto Longo, cofundador e Deputy CEO da Fórmula E, fez o balanço de mais uma época da Fórmula E, a nona época e primeira com os carros Gen3 que motivaram muitas dúvidas. Longo não teve dúvidas em fazer um balanço extremamente positivo, com quatro corridas novas, espetáculos entusiasmantes, e novas cidades a quererem entrar no calendário da Fórmula E.