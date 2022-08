Fórmula E: Ainda não foi desta para Mitch Evans | AutoSport

Mitch Evans tem evoluindo de forma clara na Fórmula E e o piloto neozelandês carimbou a sua melhor época na Fórmula E. No entanto, não foi suficiente para chegar ao título.

Evans está na Jaguar desde o começo da aventura elétrica para o construtor britânico (2016/2017), uma aventura de prestações e números modestos até a época 2020/2021. A Jaguar era uma equipa de meio de tabela, com aspirações a chegar ao topo, mas sem conseguir materializar esse desejo, até que na época passada o cenário melhorou drasticamente. A introdução da unidade motriz Jaguar I-Type 5 aproximou a equipa dos primeiros lugares e a entrada de Sam Bird também trouxe mais qualidade, apesar da Jaguar nunca ter tido alinhamentos com pouco valor. Mas desde o ano passado que a equipa é considerada uma das melhores e o vice-campeonato na época 2020/2021 é a prova disso.

Com a melhoria da Jaguar, veio a melhoria de Evans, que se começou a destacar. No ano passado lutou pelo título, mas essa luta terminou de forma dramática com um acidente com Edo Mortara resultando num quarto lugar final. Este ano também tentou tudo, mas faltaram 33 pontos para igualar Stoffel Vandoorne. Evans conseguiu quatro vitórias, um segundo lugar e um terceiro, mas a falta de regularidade, especialmente nas duas primeiras rondas do ano, foram fatais para atingir o seu objetivo. Foi um dos melhores do ano e tem certamente talento para continuar no topo, assim tenha um carro para isso. Do lado da Jaguar a estrutura deve manter-se pelo que se espera que a equipa mantenha o nível na próxima era.