Fórmula E: África do Sul confirmada no calendário de 2023 | AutoSport

A África do Sul vai fazer parte do calendário da Fórmula E a partir de 2023. A Cidade do Cabo será a segunda cidade africana a receber um E-Prix da competição elétrica, depois de Marraquexe, tendo assinado um contrato de 5 anos com os promotores do campeonato do mundo.

Alberto Longo, responsável pelo campeonato do mundo de Fórmula E, afirmou que as equipas e os pilotos se mostraram entusiasmados por competir na África do Sul na próxima época. “Tivemos uma resposta muito positiva dentro do nosso ecossistema de equipas, pilotos e patrocinadores sobre a vinda para a Cidade do Cabo, por isso estamos encantados por esta cidade se juntar ao nosso calendário da nona temporada”, disse Longo.

Iain Banner, da organização sul africana, salientou que o E-Prix da Cidade do Cabo prova o papel que o país tem na sustentabilidade ambiental. “Acreditamos que receber a Fórmula E na Cidade do Cabo mostrará África como um ator na transição para um futuro mais verde, e posicionará a cidade e o Cabo Ocidental como o centro pioneiro das energias renováveis da África do Sul”.

Prevê-se que a pista da Cidade do Cabo, localizada na zona de Green Point e Waterfront District, seja uma das mais rápidas do campeonato.