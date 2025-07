Fórmula E: adeus de Maserati e McLaren, estreia da Citroën na Época 12

Em Londres, duas equipas despedem-se da Fórmula E: Maserati e McLaren. A primeira, confirmando-se os rumores, será substituída pela Citroën na Época 12, que tem arranque marcado para 6 de dezembro, em São Paulo, Brasil, depois de cumprir apenas três temporadas no Mundial (em 46 ePrix, três vitórias, seis pódios e duas “poles”), enquanto a segunda, que sucedeu à Mercedes-EQ nas grelhas de partida no arranque de 2022/2023, também participou em três edições do Mundial (46 ePrix, uma vitória, oito pódios e seis “poles”). Neste caso, depois da negociação malsucedida com a Hyundai para a “passagem de testemunho”, licença de participação outra vez nas mãos do promotor do campeonato.

McLaren e Nissan desenvolveram pinturas especiais para Londres, ambas azuis, a primeira para marcar o adeus ao campeonato, a segundo para comemorar o título de pilotos e, simultaneamente, promover a cor de lançamento das gerações novas de Micra e Leaf, dois automóveis com motorizações elétricas em vez de térmicas. Entre os pilotos, fim de ciclo para o britânico Sam Bird, que esteve no arranque da Fórmula E, a 13 de setembro de 2014, no Parque Olímpico de Pequim China, e tem 139 ePrix, 12 vitórias, 27 pódios e seis “poles” no currículo (mais corridas, apenas Lucas di Grassi, com 145, Jean-Éric Vergne, com 144, Félix da Costa, com 142, e Sébastien Buemi, com 141). Norman Nato (Nissan), Jake Hughes (Maserati), Stoffel Vandoorne (Maserati), Nico Müller (Andretti) e David Beckmann (Cupra KIRO) também não estão confirmados para a Época 12, a última com o monolugar Gen3 estreado no arranque da Época 9 (versão Evo introduzida apenas no início da temporada que tem a bandeira de xadrez quase à vista!…), com a incerteza sobre o futuro de António na Porsche a condicionar uma mão cheia de decisões/transferências.