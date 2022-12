Fórmula E acrescenta Portland ao calendário de 2023 | AutoSport

A Fórmula E estreia-se em mais uma cidade em 2023. Desta vez será Portland nos EUA que receberá a ronda 12 no atualizado calendário da temporada 9 do Campeonato do Mundo de Fórmula E a 24 de junho, que se junta às também estreias de Hyderabad (Índia) Cidade do Cabo (África do Sul) e São Paulo (Brasil), depois de aprovado em Conselho Mundial do Desporto Automóvel da FIA.

A Fórmula E compete nos EUA desde a 1ª temporada em 2015, com excepção da 6ª temporada (2020) devido à pandemia. Long Beach, Miami e Nova Iorque já foram palcos de corridas do mundial de monolugares elétricos, mas até esta atualização do calendário a Fórmula E não tinha qualquer e-Prix agendado para os EUA em 2023.

“Os EUA continuam a ser um mercado importante para a Fórmula E. Estamos encantados por manter essa presença crítica e envolver uma nova audiência na região Noroeste do Pacífico no desporto automóvel totalmente elétrico”, afirmou Alberto Longo, co-fundador e responsável executivo pelo mundial.

O calendário atualizado da temporada 9 removeu o evento anteriormente mostrado como TBD em maio de 2023 e significa que ficou completo, sujeito à homologação dos circuitos pela FIA. Os responsáveis do campeonato garantem que as discussões continuam para tentar assegurar um local em Seul para a 10ª época. Obras de reconstrução no local do evento da temporada 8 impedem um regresso na próxima temporada e ainda não foi identificado um local alternativo adequado.

Calendário temporada 9 do Campeonato do Mundo de Fórmula E