Fórmula E: Acidente assustou…

A primeira sessão de treinos livres da Fórmula E ficou marcada por uma acidente que envolveu Jake Dennis (BMW Andretti), Oliver Turvey (NIO) e Jean-Eric Vergne (DS Techeetah). Dennis queixou-se da ausência de bandeiras amarelas no local, e tudo sucedeu quando o Turvey entrou depressa na reta onde estavam parados Vergne e Dennis parados à espera de treinar arranques, como é habitual após o final da primeira sessão de treinos livres. Ninguém ficou ferido, mas os três monolugares ficaram muito danificados e condicionam o resto do fim de semana.

Dennis disse ao Autosport inglês que: “Não havia bandeiras, nada. O Turvey estava a rodar depressa, o que é um pouco estúpido depois da bandeira axadrezada. A velocidade a que chegou, ia sempre bater em alguém. É óbvio que se esqueceu dos arranques, a equipa não lhe disse”. Na verdade, todos sabiam que a sessão tinha terminado, por isso é um pouco estranho a velocidade a que Turvey ali chegou: “Foi a primeira vez na minha vida que tive um acidente sem o ver chegar. A coisa boa do meu lado é que não tive tempo para me assustar”, disse Jean Eric Vergne. Felizmente, ninguém ficou ferido.