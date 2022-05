Fórmula E: ABT regressa à competição | AutoSport

A ABT Sportsline confirmou o seu regresso ao Campeonato Mundial de Fórmula E da ABB FIA para a nova era Gen3, a partir de 2023.

Apesar de um hiato na temporada 8, após a saída da Audi, a ABT ainda se pode contar entre as equipas de maior sucesso na história da Fórmula E, com 47 pódios e 1.380 pontos para o seu nome.

A equipa venceu a primeira corrida de Fórmula E de sempre em Pequim, em 2014, enquanto Lucas di Grassi venceu o título em 2017.

“A Fórmula E sempre teve um grande lugar nos nossos corações e nunca escondemos que queríamos voltar”, diz Hans-Juergen Abt, Managing Partner. O objetivo de Abt e da equipa é reunir um pacote perfeito ao lado do Diretor de Marketing Desportivo Harry Unflath e do Diretor Executivo Thomas Biermaier. “Após o recomeço do projeto internamente, estamos agora a falar com os nossos parceiros atuais e potenciais. O objetivo é montar uma equipa forte no campeonato, tanto na pista como fora dela”.

“No que diz respeito aos nossos dois pilotos, temos ideias muito claras”, acrescentou Biermaier. “Vamos provavelmente começar a época 2023 como outsiders, ao contrário da última vez em que eramos equipa de fábrica. É por isso que é ainda mais importante que tenhamos pilotos rápidos e inteligentes no cockpit, que se encaixem bem na nossa filosofia. As primeiras conversas são emocionantes e muito positivas, por isso estou certo de que teremos a nossa equipa junta em breve”.