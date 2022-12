Fórmula E: Abt faz parceria com a Cupra | AutoSport

A ABT Sportsline recebe um forte apoio no regresso ao Campeonato do Mundo de Fórmula E da FIA. A equipa germânica anunciou a parceria com a Cupra, depois de formarem dupla no Extreme E, já há dois anos e acabaram de vencer a ronda final de temporada no Uruguai. Já na próxima semana, a equipa da Abt Cupra Fórmula E terá a sua primeira prova conjunta, no teste oficial do campeonato em Valência.

“Estamos felizes e também orgulhosos de ter a Cupra ao nosso lado para o nosso regresso à Fórmula E”, disse Hans-Jürgen Abt, CEO da Abt SE. “As nossas duas marcas têm desfrutado de uma parceria estreita e bem sucedida durante anos em pista e na estrada, que está agora a atingir um novo nível. Estamos ansiosos pela nova aventura e estou certo de que vamos atrair muita atenção dentro e fora da pista de corridas”.

O design dos carros de corrida de Robin Frijns e Nico Müller baseia-se no concept car totalmente elétrico Cupra Urban Rebel, do qual haverá também uma versão de estrada em 2025. “Mal posso esperar para ver a equipa Abt Cupra Fórmula E a competir no coração de algumas das cidades mais emblemáticas do mundo”, afirmou Wayne Griffiths, CEO da Cupra. “A Fórmula E é uma plataforma automóvel única para os principais fabricantes mundiais de automóveis criarem emoções e continuarem a provar que o desporto motorizado elétrico não é aborrecido, mas que anda de mãos dadas com um desempenho extremo”.

Para a Cupra, entrar na Fórmula E com a ABT será o seu terceiro campeonato totalmente elétrico, seguindo o FIA ETCR e o Extreme E. “Estamos entusiasmados por acolher a Cupra no Campeonato do Mundo de Fórmula E da FIA”, explicou Jamie Reigle, CEO da Fórmula E. “A CUPRA ganhou uma rica experiência no desporto motorizado elétrico nos últimos anos. Agora, em parceria com a Abt Sportsline, estão preparados para marcar o que é uma grelha de Fórmula E incrivelmente competitiva na temporada 9 e na nova era Gen3. Mal podemos esperar para vê-los em ação na Cidade do México em Janeiro”.

A nova temporada da Fórmula E começa a 14 de janeiro de 2023 na Cidade do México.