Fórmula E: Abt Cupra termina parceria com Mahindra e procura novo fornecedor para 2025 | AutoSport

O fornecimento da unidade motriz da Mahindra para a ABT CUPRA Formula E Team terminará no final da décima temporada do Campeonato do Mundo de Fórmula E, que tem início este fim de semana na Cidade do México e marca a 100ª corrida da estrutura na competição. O objetivo da ABT era competir com as unidades da Mahindra até ao final da era Gen3, em 2026, mas como não se revelaram competitivos, a colaboração terminará mais cedo, após dois anos de acordo.

“Ambas as partes esperavam um desempenho ligeiramente diferente e ninguém está feliz”, disse o chefe da equipa da ABT, Thomas Biermaier ao Motorsport-Total.com. “A Mahindra não está satisfeita com o desempenho, a Abt não está satisfeita com o desempenho, e dissemos, tudo bem, queremos lutar por lugares no pódio, queremos lutar por vitórias novamente”.

Admitindo que a decisão foi tomada por mútuo acordo, Biermaier assegurou que a sua estrutura está “em negociações” com outros fornecedores e que há algumas “opções, temos prioridades claras e estamos agora a trabalhar nelas. Esperamos que em fevereiro ou no início de março tenhamos soluções e então poderemos dizer alguma coisa”, explicou à RACER, não esquecendo que tem tentado encontrar uma solução com a ajuda do patrocinador CUPRA, marca do universo do grupo Volkswagen, que é representada na competição mundial de monolugares elétricos pela equipa de fábrica da Porsche.

A própria CUPRA pode estar interessada em fabricar as suas próprias unidades motrizes no próximo ciclo regulamentar, mas até lá a ABT tem de encontrar uma outra solução.

Foto: Simon Galloway/Fórmula E