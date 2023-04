Fórmula E: Abt Cupra surpreende e conquista os dois primeiros lugares da grelha | AutoSport

Na Fórmula E, as surpresas são a norma, mas ninguém esperava o que vimos nesta qualificação. A ABT Cupra conquistou a primeira linha para a grelha de partida da corrida de mais logo. Robin Frijns conquistou a pole, numa final 100% Abt Cupra. António Félix da Costa foi eliminado por pouco logo na fase de grupos e vai largar de décimo.

Fase de grupos

Os pilotos foram para a pista com condições completamente diferentes. Se ontem em Tempelhof tivemos sol e calor, hoje a chuva apareceu e molhou o traçado germânicos.

Depois da vitória de ontem, Mitch Evans colocou o seu Jaguar TCS no primeiro lugar no terceiro treino livre, seguido de André Lotterer (Avalanche Andretti Formula E) e Dan Ticktum (NIO 333 Racing). António Félix da Costa (TAG Heuer Porsche) foi nono.

Na qualificação, o primeiro grupo era constituído por Nico Müller, Félix da Costa, Jake Dennis, Jean-Éric Vergne, Lucas Di Grassi, Oliver Rowland, Norman Nato, Sasha Fenestraz, René Rast, Pascal Wehrlein e André Lotterer. Depois de 12 minutos exigentes, Wehrlein fez o melhor tempo, seguido de Muller, Vergne e Dennis, com AFC a ficar em quinto.

No segundo grupo tínhamos Nick Cassidy, Mitch Evans, Sam Bird, Sebastien Buemi, Jake Hughes, Stoffel Vandoorne, Max Günther, Sérgio Sette Câmara, Dan Ticktum, Edo Mortara e Robin Frijns. Com ainda muita água na pista, Buemi conseguiu o melhor tempo, seguido de Frijns, Evans e Cassidy.

Fase a eliminar

No primeiro duelo nos quartos de final tínhamos Muller vs Wehrlein e foi Muller que levou a melhor, de forma surpreendente.

Vergne vs Dennis era o segundo embate dos quartos, com vantagem para o francês.

No terceiro duelo tínhamos Frijns vs Evans e mais uma vez surpresa, com Frijns a levar a melhor e os dos ABT, que passaram pela primeira vez às eliminatórias, conseguiram ambos uma vaga nas meias-finais. No último confronto, uma luta entre colegas de equipa.

Buemi vs Cassidy, numa altura em que o ambiente entre os dois não é o melhor. Buemi parecia ter a passagem à meia-final garantida, mas um último setor menos conseguido deu a vantagem a Cassidy. Mas a volta de Cassidy foi anulada, devido ao uso indevido do modo de 350kW (Cassidy ativou o modo qualificação demasiado cedo na volta de lançamento).

O primeiro confronto da meia-final era entre Muller e Vergne e mais uma vez ficamos surpreendidos com a passagem de Muller à final.

Na segunda meia-final, mais um momento espantoso. Frijns conseguiu levar a melhor no confronto com Sebastien Buemi, e teríamos assim uma primeira linha da grelha 100 ABT Cupra, uma equipa que tinha muita dificuldade em sair da cauda do pelotão. A chuva abençoou a equipa.

Na final entre os dois carros da ABT Cupra, Frijns voou baixinho na pista ainda molhada de Tempelhof e conquistou a sua segunda pole na Fórmula E, por mais de meio segundo de vantagem.

A ABT CUPRA, que ainda não tem qualquer ponto no campeonato, conquistou hoje uma pole espantosa. Os carros da equipa mais lenta desta época conseguiram suplantar concorrência de peso como o experiente Vergne e o detentor da pole de ontem, Buemi. A chuva ajudou a equipa, mas o cenário deverá ser diferente na corrida, esperando-se uma pista mais seca. Para Félix da Costa foi uma qualificação melhor que ontem, mas ainda assim não o suficiente para chegar aos primeiros lugares. Olhando para o que o português fez ontem, podemos esperar uma boa recuperação, algo já habitual, mas isso dependerá também das condições de pista. A corrida está agendada às 14h.