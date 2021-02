Fórmula E: Abt cada vez mais longe de acordo com a Audi

Apesar da vontade da Abt continuar na Fórmula E, as negociações com a Audi estagnaram e agora deverá ser a própria Fórmula E a tomar conta do caso.

A Abt entrou no campeonato 100% elétrico logo no arranque da competição, com o apoio da Audi que em 2017 aumentou a sua participação no campeonato tornando-se numa equipa 100% de fábrica. A Audi comprou a licença da Abt, que se manteve na competição numa estrutura que tinha pessoal da equipa alemã e da própria marca. Agora com a saída do fabricante germânico, a Abt tem interesse em comprar de volta a licença, mas as negociações não estão a correr da melhor forma. O plano da Audi para encontrar um comprador para a sua vaga na grelha não deu ainda em nada, o que significa que as Operações da Fórmula E assumirão o controlo de encontrar interessados para a inscrição.

A The Race entende que a Abt está profundamente frustrada por não ter sido possível chegar a um acordo com a direcção da Audi no tempo necessário.

Um porta-voz da Audi disse à publicação que “como planeado, esta época marcará o fim do envolvimento bem sucedido com a nossa equipa de fábrica Audi Sport Abt Schaeffler” e que a “licença reverterá para a FEO no final da época, tal como acordado no regulamento. Houve conversações com várias partes interessadas, mas por várias razões, nenhum contrato pôde ser finalizado. A unidade motriz também está homologada para a temporada 8 (2021/22) e será utilizada pela equipa cliente Envision Virgin Racing”.

Se para a Abt o cenário parece ser o da saída da competição, para a Fórmula E tal não representa problema pois a McLaren já mostrou interesse e tem um acordo assinado com a Fórmula E, com a opção de entrar no campeonato no começo da Gen 3. Nomes como Alfa Romeo, Kia e Hyundai estão também no lote de interessadas pelo que não falta quem queira entrar na Fórmula E.