Fórmula E: A espetacular ultrapassagem de António Félix da Costa | AutoSport

António Félix da Costa alcançou a liderança definitivamente na corrida do E-Prix da Cidade do Cabo com uma fantástica manobra de ultrapassagem a Jean-Éric Verge. Houve respeito entre os dois antigos companheiros de equipa, mas o piloto luso foi com tudo para a manobra a um dos pilotos mais dificeis de ultrapassar do pelotão do campeonato do Mundo de Fórmula E.

Veja aqui a ultrapassagem:

HANG IT IN THE LOUVRE 🤌



A move worthy of winning any race. Take a bow @AFelixdacosta 👏#CapeTownEPrix pic.twitter.com/G2hrANaCTk — ABB FIA Formula E World Championship (@FIAFormulaE) February 25, 2023