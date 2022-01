Fórmula E: a época 8 começa este fim de semana (vídeo) | AutoSport

As duas primeiras jornadas Fórmula E realizam-se este fim de semana, na Arábia Saudita. Com 22 pilotos na grelha de partida, com 3 estreantes e muitos pilotos que podem estar na luta pelo título mundial, a grande alteração para a oitava época da Fórmula E está no formato da qualificação.

Outra mudança no regulamento está relacionada com as bandeiras amarelas em regime de safety car. A cada minuto sob bandeiras amarelas ou safety car, serão acrescentados 45 segundos ao tempo total da prova (além da volta final). O limite de tempo que pode ser acrescido é de 10 minutos.

Tudo o que é preciso saber antes da ação em pista começar, pode ser recordado no vídeo abaixo.