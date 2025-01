Fórmula E: A diferença entre os Gen3 e os Gen3 Evo

Os Gen 3 Evo foram a grande novidade para esta época 2024/2025 da Fórmula E. A evolução do monolugar da competição 100% elétrica trouxe mais performance.

O Gen3 Evo é mais rápido, atingindo 0-100 km/h em 1,86 segundos, superando os carros de Fórmula 1. Também introduz tração integral, ativada em momentos específicos durante as corridas, e oferece um ganho de performance.

Além disso, o Gen3 Evo conta com um novo kit aerodinâmico, mais robusto e eficiente, e pneus Hankook aprimorados, que proporcionam uma aderência mecânica 5-10% maior. Esses pneus também são fabricados com 35% de materiais reciclados.

O resultado está à vista. A comparação das voltas no Autódromo Hermanos Rodrigues mostra bem onde as diferença são mais vincadas. São quase três segundos de diferença para a volta que deu a pole no ano passado.

Welcome to the era of the GEN3 Evo… nearly 3 seconds quicker! 🤯

We compare @PWehrlein's pole lap from Season 10 & Season 11 in Mexico City 👀 pic.twitter.com/br3zlLhTlj

— Formula E (@FIAFormulaE) January 20, 2025