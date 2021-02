Fórmula E: 9 dias em Berlim (documentário)

Com a primeira corrida da 7ª temporada a aproximar-se rapidamente, olhamos para a final dramática da época passada em Berlim, que viu António Félix da Costa ser coroado campeão. 9 dias, 6 corridas, 3 pistas, a final mais intensa de sempre no desporto motorizado. Relembre esses dias e o triunfo do piloto português neste documentário da Fórmula E: