Fórmula E: 22 rookies no teste oficial de 2ª Feira

Após as duas corridas do fim de semana em Berlim, a Fórmula E realizará um teste oficial de rookies na segunda-feira, 14 de julho, dando a cada equipa a oportunidade de apresentar novos potenciais talentos que procuram conquistar espaço no competitivo mundo do automobilismo.

Depois de uma sessão de Treino Livre exclusiva para rookies bem-sucedida em Jidá antes das provas 3 e 4, na Arábia Saudita, em fevereiro, um novo dia completo de testes promete adicionar uma camada extra de emoção ao fim de semana. Cada uma das 11 equipas contará com dois pilotos durante seis horas de pista, podendo com isso colher dados valiosos para decisões estratégicas futuras, ao mesmo tempo, em que oferecem oportunidades para jovens que sonham em competir na Fórmula E nas próximas temporadas, e claro, ficam a perceber melhor a sua valia, que pode ser importante no futuro.

Veja a lista completa dos 22 nomes que estarão na pista com os GEN3 Evo: