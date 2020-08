Fórmula E: 150 pontos em ‘jogo’, Félix da Costa com 41 de avanço

Com cinco provas ainda por disputar e 150 pontos por disputar, António Félix da Costa consolidou a posição de líder do campeonato, somando agora 97 pontos, mais 41 que Mitch Evans, que conta com 56.

Hoje tem lugar nova qualificação, seguida da 7ª corrida da época, que pode novamente ser acompanhada em direto no Eurosport, a partir das 18h00 (hora portuguesa). Portugal na frente deste importante campeonato mundial, com Félix da Costa cada vez mais bem posicionado na luta pelo título Mundial da Fórmula E, onde todos os portugueses podem ajudar através da votação do fanboost no seguinte link: CLIQUE AQUI

Classificação atual após 6 provas do campeonato FIA Fórmula E

António Félix da Costa – 97 pontos Mitch Evans – 56 pontos Alexander Sims – 48 pontos Stoffel Vandoorne – 46 pontos Max Gunther – 44 pontos Sam Bird – 44 pontos Andre Lotterer – 43 pontos Lucas di Grassi – 42 pontos Sebastien Buemi – 33 pontos Edoardo Mortara – 32 pontos

Calendário Fórmula E 2019 / 2020: