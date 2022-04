Fórmula 3, Imola: Primeira pole position para Zane Maloney | AutoSport

Zane Maloney (Trident) conquistou a sua primeira pole position no campeonato FIA de Fórmula 3. Com a pista a secar rapidamente, Maloney estabeleceu o tempo de 1:41.180s que não seria batido por nenhum adversário.

As voltas rápidas sucederam-se na qualificação da Fórmula 3, até que a cinco minutos do final da sessão, um toque entre Enzo Trulli e Arthur Leclerc resultou em bandeiras vermelhas, para permitir o resgate do monolugar de Leclerc na caixa de gravilha em Rivazza.

Depois da sessão recomeçar, os tempos por volta voltaram a cair imediatamente devido à rápida melhoria das condições da pista. Depois de Isack Hadjar e Grégoire Saucy terem desfrutado da pole position provisória, Maloney bateu os seus tempos e somou dois pontos de bónus e o primeiro posto da grelha para a corrida principal no domingo.

Roman Staněk (Trident) terminou em segundo, 0,107s atrás de Maloney e Jak Crawford (Prema) terminou no terceiro lugar da tabela de tempos.

A pole position da corrida de sprint de amanhã pertence a Franco Colapinto.

A corrida de sprint da Fórmula 3 está agendada para começar no sábado às 9h35 (em Portugal continental).

Pos Piloto Equipa Tempo Dif. 1 Zane Maloney Trident 1:41.180s 2 Roman Stanek Trident 1:41.287s +0.107s 3 Jak Crawford Prema 1:41.296s +0.116s 4 Gregoire Saucy ART Grand Prix 1:41.297s +0.117s 5 Ollie Bearman Prema 1:41.589s +0.409s 6 Victor Martins ART Grand Prix 1:41.945s +0.765s 7 Isack Hadjar Hitech GP 1:41.971s +0.791s 8 Zak O’Sullivan Carlin 1:42.005s +0.825s 9 Caio Collet MP Motorsport 1:42.169s +0.989s 10 Kush Maini MP Motorsport 1:42.301s +1.121s 11 Ido Cohen Jenzer Motorsport 1:42.508s +1.328s 12 Franco Colapinto Van Amersfoort Racing 1:42.620s +1.440s 13 Kaylen Frederick Hitech GP 1:42.645s +1.465s 14 Oliver Rasmuseen Trident 1:42.729s +1.549s 15 Alexander Smolyar MP Motorsport 1:42.840s +1.660s 16 Hunter Yeany Campos Racing 1:43.130s +1.950s 17 Nazim Azman Hitech GP 1:43.184s +2.004s 18 William Alatalo Jenzer Motorsport 1:43.323s +2.143s 19 Francesco Pizzi Charouz Racing System 1:43.335s +2.155s 20 Rafael Villagomez Van Amersfoort Racing 1:43.409s +2.229s 21 Arthur Leclerc Prema 1:43.619s +2.439s 22 Reece Ushijima Van Amersfoort Racing 1:43.715s +2.535s 23 Brad Benavides Carlin 1:44.083s +2.903s 24 Pepe Marti Campos Racing 1:44.273s +3.093s 25 Federico Malvestiti Jenzer Motorsport 1:44.394s +3.214s 26 Laszlo Toth Charouz Racing System 1:44.427s +3.247s 27 David Vidales Campos Racing 1:44.471s +3.291s 28 Enzo Trulli Carlin 1:45.550s +4.370s 29 David Schumacher Charouz Racing System 1:46.431s +5.251s