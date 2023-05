Fómula E, Félix da Costa: “Sinto-me forte e com energia” | AutoSport

A maratona de António Félix da Costa está prestes a chegar ao fim. O quarto fim de semana consecutivo de corridas para o piloto português (entre WEC e Fórmula E) é numa das pérolas do desporto motorizado: Mónaco. O principado já está transformado em palco para os melhores pilotos do mundo e António Félix da Costa está pronto para a luta.

A prova do Mónaco da Fórmula E apresenta o mesmo traçado do Mundial de F1 (com uma ligeira diferença na chicane do túnel). Nos 3.337km de perímetro, de destacar as míticas curvas Saint Devote, a secção do casino, as curvas Mirabeau e o gancho do hotel, sem esquecer também a zona do túnel e por fim a curva de Tabac e das piscinas e ainda a rascasse. De facto um circuito com muita história, onde António Félix da Costa sempre se deu bem, com um 2º lugar na GP3 Series em 2012, um 5º lugar em 2013 na World Series 3.5 e finalmente uma espetacular vitória em 2021 no Mundial de Fórmula E.

Para este fim-de-semana que se avizinha, AFC sabe bem das dificuldades que vai encontrar, num circuito muito técnico, que não oferece margem de erros, nas ruas do principado do Mónaco. De recordar que o piloto luso efetuou uma das melhores corridas da sua carreira aqui mesmo no Mónaco, em 2021, quando venceu, depois de uma ultrapassagem de antologia na última volta da corrida. Este fim-de-semana o português volta a querer brilhar, para manter-se na luta pelos lugares da frente do Mundial de Fórmula E.

António Félix da Costa: “4º fim-de-semana seguido de corridas. É isto que eu gosto e me faz acordar todos os dias. Sinto-me forte, com energia e com toda a vontade de correr novamente no Mónaco, um circuito mítico, onde venci há dois anos e que me traz grandes memórias. Sabemos que o nível da Fórmula E está cada vez mais alto, com todas as equipas cada vez mais fortes no conhecimento e evolução do novo GEN 3 da Fórmula E. No entanto, na Porsche temos trabalhado muito para nos mantermos competitivos e para este fim-de-semana estou confiante que posso ter uma palavra a dizer na luta pelos lugares do pódio. Estamos a meio do campeonato, ainda muitas provas pela frente, mas é fundamental continuar a ser regular e marcar bons pontos!”

O programa do fim-de-semana tem lugar inteiramente no sábado, com duas sessões de treinos livres matinais, seguida da qualificação, pelas 09h40, com transmissão na Eleven 1. A corrida tem lugar da parte da tarde, com início às 14h00 e transmissão em directo no Eurosport 2 e também na Eleven 6.