FIA revoluciona segurança na Fórmula E com amortecedor de direção, com supervisão portuguesa
Zero lesões nas mãos desde a implementação em 2024-25
A segurança dos pilotos voltou a estar no centro das atenções da FIA após várias lesões graves nas mãos registadas nas primeiras temporadas do Gen3 da Fórmula E. Em incidentes de contacto frontal, o volante era violentamente arrancado das mãos, causando fraturas múltiplas e afastando pilotos das pistas durante semanas.
Um dos casos mais marcantes foi o de Sam Bird, que fraturou a mão em três pontos depois de um toque aparentemente leve. “O volante saiu das minhas mãos de repente e parti o osso ao meio. Foi preciso colocar nove parafusos e duas placas”, recorda o britânico.
Também Robin Frijns foi vítima das forças extremas aplicadas ao volante durante um impacto, com fraturas da mão após toque com outro carro.
A investigação: porque aconteciam as lesões
Após analisar dezenas de ocorrências, a FIA, com o trabalho do português Nuno Costa, diretor para a segurança do órgão federativo internacional, e engenheiros da Spark, responsável por forencer os chassis de Fórmula E, descobriram que em certos impactos a coluna de direção atingia velocidades até 10 vezes superiores ao normal. Essa rotação súbita era a principal causa das lesões.
A solução: amortecedor de direção com redução de 40% na rotação
O resultado foi o desenvolvimento de um novo steering damper (amortecedor de direção), capaz de absorver energia extra após impactos e reduzir a velocidade de rotação do volante em até 40%.
O sistema foi projetado para atuar somente em caso de colisão, preservando a precisão e leveza da direção durante a condução normal. Além disso, o Gen3 Evo recebeu melhorias adicionais:
- volante redesenhado
- espuma de proteção no cockpit
- asa dianteira mais larga para proteção extra das rodas
Testes extensivos antes da estreia
O amortecedor passou por testes privados e avaliações nos treinos de pré-temporada da temporada 2024-25. O objetivo foi garantir que os pilotos não percebessem alterações na condução fora das situações de impacto.
O resultado é claro: desde a sua implementação, não se registou qualquer lesão nas mãos na Fórmula E.
FIA reforça compromisso com a segurança na Fórmula E
Para a FIA, este avanço confirma que a inovação técnica pode melhorar a performance e proteger os pilotos. “A segurança do condutor é um pilar fundamental. Desde que introduzimos o amortecedor de direção, não houve mais casos de lesões e esperamos que assim continue”, afirmou um Xavier Pinon, responsávle da FIA.
O sucesso do amortecedor de direção poderá servir de exemplo para outras categorias do desporto motorizado, mostrando que performance e segurança podem — e devem — coexistir.
