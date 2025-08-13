FIA revoluciona segurança na Fórmula E com amortecedor de direção, com supervisão portuguesa

Zero lesões nas mãos desde a implementação em 2024-25

A segurança dos pilotos voltou a estar no centro das atenções da FIA após várias lesões graves nas mãos registadas nas primeiras temporadas do Gen3 da Fórmula E. Em incidentes de contacto frontal, o volante era violentamente arrancado das mãos, causando fraturas múltiplas e afastando pilotos das pistas durante semanas.

Um dos casos mais marcantes foi o de Sam Bird, que fraturou a mão em três pontos depois de um toque aparentemente leve. “O volante saiu das minhas mãos de repente e parti o osso ao meio. Foi preciso colocar nove parafusos e duas placas”, recorda o britânico.

Também Robin Frijns foi vítima das forças extremas aplicadas ao volante durante um impacto, com fraturas da mão após toque com outro carro.

A investigação: porque aconteciam as lesões

Após analisar dezenas de ocorrências, a FIA, com o trabalho do português Nuno Costa, diretor para a segurança do órgão federativo internacional, e engenheiros da Spark, responsável por forencer os chassis de Fórmula E, descobriram que em certos impactos a coluna de direção atingia velocidades até 10 vezes superiores ao normal. Essa rotação súbita era a principal causa das lesões.

A solução: amortecedor de direção com redução de 40% na rotação

O resultado foi o desenvolvimento de um novo steering damper (amortecedor de direção), capaz de absorver energia extra após impactos e reduzir a velocidade de rotação do volante em até 40%.

O sistema foi projetado para atuar somente em caso de colisão, preservando a precisão e leveza da direção durante a condução normal. Além disso, o Gen3 Evo recebeu melhorias adicionais:

volante redesenhado

espuma de proteção no cockpit

asa dianteira mais larga para proteção extra das rodas

Testes extensivos antes da estreia

O amortecedor passou por testes privados e avaliações nos treinos de pré-temporada da temporada 2024-25. O objetivo foi garantir que os pilotos não percebessem alterações na condução fora das situações de impacto.

O resultado é claro: desde a sua implementação, não se registou qualquer lesão nas mãos na Fórmula E.

FIA reforça compromisso com a segurança na Fórmula E

Para a FIA, este avanço confirma que a inovação técnica pode melhorar a performance e proteger os pilotos. “A segurança do condutor é um pilar fundamental. Desde que introduzimos o amortecedor de direção, não houve mais casos de lesões e esperamos que assim continue”, afirmou um Xavier Pinon, responsávle da FIA.

O sucesso do amortecedor de direção poderá servir de exemplo para outras categorias do desporto motorizado, mostrando que performance e segurança podem — e devem — coexistir.