FIA e Fórmula E assinam até 2048

A Federação Internacional do Automóvel (FIA) e o promotor da Fórmula E, durante o ePrix de Londres, ronda de encerramento da Época 11 de competição que tem o estatuto de Mundial apenas desde a 7 (2020/21), assinaram contrato que estende por 10 anos o acordo para a realização do campeonato de monolugares elétricos, que passa, assim, a vigorar até 2048.

Segundo FIA e Formula E Operations, o acordo novo “proporciona plataforma mais poderosa para aumentar o ritmo da trajetória de crescimento do campeonato, por permitir amplificar o impacto global da competição, captar investimentos maiores e, sobretudo, desbravar o caminho para a inovação, principalmente em matéria de tecnologias cada vez sustentáveis que beneficiem todo o setor automóvel”.

O acordo novo, de acordo com as informações disponíveis, tem opção que admite a extensão do contrato entre as partes por mais cinco anos, a ativar após processo de renegociação, o que pressupõe a organização do campeonato de monolugares elétricos até ao final de 2053. Este prolongamento soma-se ao contrato original de 25 anos assinado em 2014 entre o presidente da FIA à época, o francês Jean Todt, e o fundador da Fórmula E, o espanhol Alejandro Agag, que mantém a presidência da Formula E Operations (FEO). Todt, recorda-se, empenhou-se, pessoalmente, na competição, apoiando-a desde a primeira hora.

Este anúncio acontece num momento importante para a Fórmula E, com a estreia da quarta geração dos regulamentos desportivos e técnicos prevista para a Época 13 (2026/27) – na 12, segunda temporada do Gen3 Evo introduzido no arranque do Mundial que acaba hoje em Londres, Inglaterra. O Gen4 será ainda mais potente e veloz do que o monolugar atual, que tem 350 kW (470 cv) e quatro rodas motrizes, e é capaz de 1,82 s no arranque 0-100 km/h e 320 km/h. Até 2048, espera-se que o desempenho dos carros que competem nesta categoria iguale, nomeadamente, o nível de “performance” dos Fórmula 1.

Liberty Media, proprietária da F1 e do MotoGP, é acionista maioritário

Mohammed Bem Sulayem, presidente da FIA, assinada a extensão do acordo com a FEO, disse que “este ato reafirma o compromisso que temos com a inovação e o progresso tecnológico, por também termos a ambição de sermos sustentáveis em tudo o que fazemos. E este campeonato tem essa identidade e esses objetivos”. A norte-americana Liberty Media, proprietária da Fórmula 1 e do MotoGP, também é a acionista maioritária da Fórmula E.

O diretor-geral da Liberty Media, Mike Fries, manifestou confiança no crescimento do Mundial. “É o desporto motorizado do futuro, por combinar tecnologia de ponta com corridas excitantes. E cumpre missão importante, por participar, ativamente, na eletrificação do automóvel. Acreditamos no projeto desde o primeiro dia e esta extensão do contrato confirma a confiança no que estamos a fazer. E, agora, com o apoio da FIA, podemos dar os próximos passos: expandir a competir, aumentar a base mundial de fãs e trabalhar ainda mais na superação dos limites das corridas com elétricos”, concluiu.

Originalmente, as corridas de Fórmula E realizavam-se em circuitos citadinos – na temporada de arranque (2014/15), Pequim, Putraya, Punta del Este, Buenos Aires, Cidade do México Long Beach, Paris e Londres no calendário da competição, com Hong Kong, Marraquexe, Nova Iorque e Montreal, entre outras cidades, integradas no da Época 2 –, mas a natureza da competição tem mudado de forma expressiva, devido às medidas de redução de custos adotadas pelo promotor e à exigência de promoção da segurança, consequência dos progressos na potência ou na rapidez dos monolugares. E, assim, mais circuitos permanentes, menos pistas montadas nas ruas das maiores metrópoles mundiais.

Regulamentos Gen4 em 2026, Citroën e Opel nas grelhas de partida

De acordo com fontes da FEO e da FIA, o acordo novo também garante liberdade maior à Liberty Media para integrar circuitos de Fórmula 1 no mapa da Fórmula E, antecipando-me mesmo que os dois campeonatos possam até partilhar diversos programas, com Baku, Montreal e Singapura entre as (muitas) opções em cima da mesa. Entre os construtores comprometidos com o futuro desta categoria, Jaguar, Lola, Nissan, Porsche e Stellantis – Citroën e Opel são as sucessoras prováveis da DS Penske e da Maserati nas grelhas de partida, no período 2026-2030 (Gen4). E o acordo assinado até 2048, por trazer estabilidade e visão de longo prazo, constitui, também, oportunidade para seduzir mais fabricantes e parceiros comerciais.

A Fórmula E, comparada com outras competições do desporto automóvel, é mais acessível – o limite ao investimento nos quatro anos dos regulamentos Gen3 foi de 56 milhões de euros. Fórmula 1 e Mundial de Resistência (WEC) consomem muito mais dinheiro. E a procura de carros elétricos continua a aumentar, o que também garante mais potencial de atração a campeonato que ainda tem a notoriedade que todos ambicionam. “A Fórmula 1 tem 75 anos, a Fórmula E apenas 10. Precisamos de tempo e de aumentar os investimentos na promoção da competição”, explica o diretor da Porsche, Florian Modlinger.