Félix da Costa: “Yesssss! É nosso o título Mundial” (VÍDEO)

António Félix da Costa é o novo campeão do Mundo da Fórmula E. O piloto português alcançou um brilhante 2º lugar na 8ª corrida da temporada, disputada em Berlim, que terminou há minutos. Com este resultado Félix da Costa traz para Portugal desde já o título Mundial 2019/2020 da FIA Fórmula E, fazendo história para o automobilismo português.

Mas um brilhante título Mundial para Félix da Costa, este talvez o mais importante da sua carreira, a juntar aos títulos e vitórias que detém, com vitórias em todas as categorias que passou, Formula Renault 2.0, Formula 3, World Series 3.5, GP3, DTM, WEC, Fórmula E, além dos títulos Mundiais de F3, as duas vitórias no GP Macau e agora este fantástico título Mundial de Fórmula E.