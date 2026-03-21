Félix da Costa vence e sobe a 4º no campeonato: “É para dias como este que trabalho todos os dias”

Segunda vitória consecutiva relança português no Mundial de Fórmula E

António Félix da Costa venceu o ePrix de Jarama e alcançou a segunda vitória consecutiva da temporada, depois do triunfo na Arábia Saudita, consolidando o melhor arranque de sempre com a Jaguar TCS Racing e subindo ao quarto lugar do campeonato.

O português voltou a partir de terceiro, geriu a corrida com frieza estratégica e resistiu à pressão do colega de equipa Mitch Evans e de Pascal Wehrlein até à bandeira de xadrez, confirmando o momento de forma da Jaguar no Mundial de Fórmula E.

No final, Félix da Costa não escondeu o peso simbólico deste resultado, ligado à mudança da Porsche para a Jaguar. “Eu sabia que era possível. A ideia desta mudança de equipa, para a Jaguar, e de tudo isto é para alcançar dias e resultados como este. É um campeonato tão competitivo que ganhar uma corrida não é fácil e ganhar duas de seguida é um feito. Eu nunca dou resultados destes por garantidos, fico emocionado, estou muito contente”, sublinhou o piloto português, destacando o nível de exigência da grelha atual.

O português fez questão ainda de ligar a vitória ao trabalho diário fora da pista. “Sei que é difícil, mas é para isto que eu trabalho todos os dias. O ginásio, acordar cedo, as muitas horas no simulador, estar longe de casa muitos dias do ano, é para dias como este, para resultados como este que trabalhamos”, explicou, lembrando um percurso com altos e baixos ao longo da carreira.

Crescimento através das dificuldades: “Vamos ter dias maus, é aí que se cresce”

Félix da Costa admite que o atual momento positivo não apaga os períodos de menor fulgor, mas antes os integra num processo de evolução. “Vamos continuar a trabalhar e posso quase garantir que vamos ter dias maus, ainda, até ao final do ano, dias em que vamos duvidar de tudo, mas isto são as corridas, isto é o desporto, e são nos dias maus onde o crescimento acontece”, afirmou.

O piloto recordou que já passou por fases difíceis e que aprendeu a capitalizá‑las. “Tive de passar por muito crescimento no passado e estes são os dias que usam isso e que dão frutos”, referiu, numa leitura em que o sucesso atual surge como consequência direta do trabalho acumulado nas épocas anteriores.

Vitória com sabor a “casa” para Félix da Costa

Em Jarama, Félix da Costa contou com forte apoio nas bancadas, num cenário que descreveu como uma corrida quase em casa. “Muito, muito, o hino cantado, quase à capela. Muita gente aqui, família e amigos, uma corrida praticamente de casa, primeira corrida na Europa do ano, muito contente de poder ganhar aqui hoje…”, disse, destacando a presença de muitos adeptos portugueses nas bancadas.

A combinação entre resultado desportivo, contexto emocional e impacto no campeonato reforça o peso deste triunfo no percurso do piloto de Cascais, que sai de Jarama com um claro estatuto de candidato assumido num Mundial que se dirige agora para a fase europeia da temporada.