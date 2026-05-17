Félix da Costa sobe ao pódio no Mónaco após recuperação notável: “eu já não sei o que hei-de dizer…”

António Félix da Costa terminou no terceiro lugar a corrida do E-Prix do Mónaco, assinando uma recuperação de grande nível depois de um toque na primeira volta o ter atirado para o fundo do pelotão. Num fim de semana particularmente duro para o piloto português, o lugar no pódio surgiu como resposta de carácter numa prova em que chegou a cair a 15º, reconstruiu a corrida volta após volta e ainda liderou durante uma fase decisiva.

Edoardo Mortara, que partira de terceiro, atacou e Félix da Costa, saído da primeira linha, ficou envolvido na confusão inicial sofreu um toque do italiano e caiu no pelotão.

O incidente com Mortara acabaria por marcar o rumo da prova do português. O piloto da Mahindra seguiu na frente, mas a manobra ficou sob investigação e resultou numa penalização de 10 segundos por causar a colisão que empurrou Félix da Costa para o 15º lugar.

Longe de sair da corrida, o português iniciou então uma recuperação paciente e agressiva na medida certa. Curva a curva, foi anulando o prejuízo num circuito onde recuperar posições raramente é simples e onde qualquer erro costuma ser irreversível.

A corrida mudou de figura quando Félix da Costa activou o Attack Mode numa fase em que já voltara à luta. O impulso estratégico permitiu-lhe ganhar terreno e, contra o sentido mais previsível da prova, chegar mesmo ao comando. Mas o contexto competitivo não lhe era totalmente favorável. Atrás, surgiam vários adversários ainda com Attack Mode disponível, enquanto o português já tinha esgotado esse recurso. Isso condicionou a defesa nas voltas finais, mas não apagou o peso da recuperação.

No final, Félix da Costa cruzou a meta no terceiro posto e garantiu um pódio construído mais na resistência e na capacidade de resposta do que nas circunstâncias da corrida. Depois do toque inicial e do mergulho para o fundo da classificação, o desfecho acabou por premiar uma exibição de grande garra num dos cenários mais exigentes do calendário da Fórmula E.

“Mais uma uma corrida, eu já não sei o que hei-de dizer, foi um fim de semana difícil com com a nível de andamento, mas conseguimos fazer uma boa qualificação hoje a qualificar na primeira fila em segundo.

Foi tudo por água abaixo na primeira volta quando mais uma vez me tocam e põem fora, vou praticamente para último e conseguimos dar aquelas remontadas à com sangue latino português e chegar ao pódio. Foi foi uma grande corrida, mas claramente longe do ideal do que tínhamos planeado antes da corrida começar. Acho que estávamos completamente com a vitória em mente…”