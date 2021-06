Félix da Costa regressa à Fórmula E: “entrar concentrado e aprender rapidamente o circuito” | AutoSport

A Fórmula E regressa este fim-de-semana ao México, circuito de Puebla, para a 8ª e 9ª jornadas da temporada. António Félix da Costa é atualmente quarto classificado nas contas do Mundial e atravessa um grande momento de forma, com vitórias nas três últimas provas disputadas; Mónaco na Fórmula E, Interlagos na Stock Car Brasil e Portimão no Mundial de Resistência.

Decorrida a primeira metade da época 2021 da Fórmula E, o equilíbrio competitivo tem sido a nota dominante, com seis vencedores diferentes em sete provas disputadas. Para este fim-de-semana, a Fórmula E estreia-se no traçado de Puebla, um circuito tradicional e não citadino, que poderá trazer surpresas e boas batalhas entre todo o pelotão.

Ainda com sabor a champanhe da vitória em Portimão no fim-de-semana passado (corrida do Mundial de Resistência), António Félix da Costa já viajou para o México, de forma a ambientar-se ao fuso horário, e diferentes temperaturas, que aí se fazem sentir nesta altura do ano.

O piloto português tem boas memórias do México, onde foi segundo classificado na corrida da temporada passada, ainda que tenha sido disputada no circuito Hermanos Rodriguez e não em Puebla. Para este fim-de semana Félix da Costa prevê muita proximidade de tempos entre todos os pilotos: “depois da vitória no Mónaco, todos na equipa estamos muito motivados para voltar ao México, Puebla trata-se de um circuito novo para todos mas fizemos muito trabalho de simulador para preparar bem as duas corridas deste fim-de-semana. Tratando-se de um circuito fixo e não citadino, acreditamos que as diferenças entre os grupos na qualificação não sejam tão elevadas como costume, no entanto há que entrar em pista bem concentrado para aprender rapidamente o circuito e as referências em cada curva, para na qualificação estar confiante e atacar ao máximo. Entramos na segunda metade do campeonato e há que trazer o maior número de pontos para casa para nos mantermos na luta do título!”