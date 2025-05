Félix da Costa perto do ﻿pódio no Mónaco: “quero ir à luta por este campeonato”

António Félix da Costa destacou-se em Mónaco, palco da 6ª e 7ª provas do Mundial de Fórmula E 2025. Apesar das dificuldades em encontrar a afinação ideal para o traçado monegasco, o piloto da TAG Heuer Porsche lutou pelo pódio, terminando num positivo 4º lugar na corrida de hoje. Na prova de sábado, um toque com um adversário forçou-o a abandonar. A resiliência de Félix da Costa valeu-lhe o 2º lugar no campeonato, após sete provas.

“Foi um fim de semana de altos e baixos, com muitas adversidades e alguma falta de performance, devo dizer. Ontem a qualificação correu mal e depois partindo de 15º já sabemos que as coisas ficam mais difíceis e os toques acabam por acontecer. Já hoje melhorámos a performance e tudo correu melhor, ainda assim sinto que nos faltou um pouco de andamento, mas este 4º lugar é uma salvação mínima do fim de semana.

Apesar de ter subido a 2º no campeonato, a diferença de pontos para o Rowland é grande, mas há ainda muito campeonato pela frente. Vamos trabalhar para estarmos mais fortes na próxima corrida no Japão, não vou desistir e quero ir à luta por este campeonato”, disse António Félix da Costa.