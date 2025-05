Félix da Costa: “há muito campeonato pela frente e isto ainda vai dar muitas voltas”

António Félix da Costa (Porsche) alcançou o quarto lugar, numa corrida em que partiu em sexto.

Na fase inicial, subiu uma posição, mas com as ativações do Modo de Ataque, chegou a descer para o oitavo lugar em duas ocasiões. No entanto, recuperou de forma consistente até ao quarto posto, ficando muito perto do pódio. Tentou ultrapassar Cassidy com insistência nas últimas duas voltas, mas não encontrou espaço para o fazer.

Com os resultados deste fim de semana, Oliver Rowland aumentou significativamente a sua vantagem para o segundo classificado do Campeonato, que continua a ser o português, com 67 pontos. Rowland está agora a 48 pontos de distância.