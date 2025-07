Félix da Costa: Fórmula E termina sem título, mas com gratidão: “vocês são incansáveis…”

António Félix da Costa colocou uma mensagem nas suas redes sociais em que agradece o apoio contínuo dos seus fãs, que o apoiam ainda mais, especialmente nos momentos difíceis. O seu sonho de voltar a ser Campeão na Fórmula E terminou por agora, com a temporada marcada por diversos “segundos lugares” e três vitórias perdidas nas últimas voltas devido a safety cars e a erros próprios.

Quanto ao desempenho de António Félix da Costa, piloto português que compete pela TAG Heuer Porsche Formula E, a sua prestação ao longo da temporada ficou marcado por momentos altos e por alguns infortúnios.

No ePrix de São Paulo, Félix da Costa iniciou a temporada com um forte desempenho, terminando no pódio em 2º lugar e somando 19 pontos, logo a seguir no México, novo 2º lugar e, com dois pódios consecutivos, assumiu a liderança inicial do campeonato.

A primeira jornada dupla da temporada na Arábia Saudita foi mais desafiadora. Na Corrida 1, terminou em 9º lugar após uma colisão com Müller. Na Corrida 2, viu-se forçado a retirar-se na primeira volta devido a uma colisão com Günther.

Em Miami, embora parecesse estar numa posição forte na frente do pelotão, um incidente que resultou numa bandeira vermelha afetou a corrida. No entanto, herdou o 3º lugar no pódio após penalizações impostas a outros pilotos. Já no Mónaco, conseguiu outro pódio na Corrida 1, terminando em 3º lugar. Após esta corrida, Oliver Rowland assumiu a liderança do campeonato, com Félix da Costa a perder a sua posição de destaque. Na Corrida 2, não pontuou, terminando em 7º.

Em Tóquio, rondas 8 e 9, o português enfrentou dificuldades, retirando-se na Corrida 1 e terminando em 13º na Corrida 2, sem pontuar e logo a seguir no ePrix de Xangai, na Corrida 1 terminou em 13º lugar. No entanto, na Corrida 2, alcançou novamente o pódio, assegurando o 3º lugar.

Na Indonésia, Jakarta terminou em 5º lugar, adicionando mais alguns pontos à sua conta, mas no primeiro ‘Match Point’ do ePrix de Berlim, Oliver Rowland resolveu a questão do título com Félix da Costa a terminar em 10º na Corrida 1 e em 8º na Corrida 2 caindo para 4º no Campeonato de Pilotos: “As redes sociais são a nossa melhor via de comunicação, entre vocês, e eu. Vocês que me apoiam nos momentos bons, mas principalmente nos maus… vocês que são incansáveis e mostram-me quão forte é a nossa raça portuguesa.

O sonho do campeonato acabou a semana passada, eu sonhei, sonhei muito e vocês também. Parece que foi o ano dos “segundos lugares”. Parece que estou no sítio errado à hora errada demasiadas vezes.

Três vitórias perdidas nas últimas voltas por ‘culpa’ de safety cars, alguns erros meus mistura, a época podia ter sido tão diferente, mas no desporto é assim, e os momentos maus, se forem bem usados, são a melhor coisa que temos. E agora? Agora vamos para Londres para a semana lutar pelo campeonato de equipa e construtores e acabar esta época com garra, porque nunca se baixa os braços, nunca. Obrigado a todos, nós somos incríveis 💪🏼🇵🇹❤️”

A época de 2024-2025 da Fórmula E encerra-se no próximo fim de semana em Londres.