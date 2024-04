Félix da Costa ficará (mais uma vez) na história da Fórmula E: o primeiro a vencer em Misano

Num derradeiro sinal de desafio, António Félix da Costa, da TAG Heuer Porsche, conquistou a vitória na sexta ronda do Campeonato do Mundo de Fórmula E no E-Prix de Misano, a visita inaugural do mundial ao famoso circuito italiano. O triunfo de Félix da Costa não só garantiu uma vitória memorável para a Porsche, como também contribuiu para haja seis vencedores diferentes nas primeiras seis rondas da temporada 10, algo que não acontecia desde a temporada 5.

Partindo da 1ª posição da grelha de partida, António Félix da Costa executou uma estratégia de corrida impecável, com precisão para ultrapassar toda a concorrência e garantir a liderança derradeira a três voltas do fim.

A gestão do consumo de energia surgiu como um fator crítico no desafiante circuito de Misano, onde pilotos e engenheiros lutaram para otimizar a eficiência no meio de condições de corrida intensas. A natureza dinâmica da corrida tornou-se evidente desde o início, com várias mudanças de liderança e manobras dramáticas que testaram as capacidades e a resistência dos pilotos. Apesar dos desafios colocados pelo traçado do circuito e pelo pelotão competitivo, a determinação e a perspicácia estratégica de da Costa impulsionaram-no para uma vitória bem merecida, marcando um feito significativo para si próprio após os recentes rumores de divisão na TAG Heuer Porsche Formula E Team.

António Félix da Costa esclareceu no final da corrida que este foi um dia “espetacular para mim e para a Porsche. Recuperamos treze lugares na corrida e vencemos, não podia estar mais contente. A nossa estratégia de gestão de energia foi perfeita e isso foi a chave da vitória. Consegui estar em posição de ter mais energia que os meus adversários na luta da vitória e nas últimas voltas fiz uso disso para passar para 1º, mantendo bem protegida essa posição. Tem sido um início de época complicado, mas já tínhamos feito boas corridas no Brasil e São Paulo e hoje foi um dia perfeito, mostrámos que estamos vivos e fortes e prontos para lutar até ao fim! Amanhã é um novo dia, com mais uma corrida e queremos mais, vamos trabalhar para voltar a estar fortes e lutar para trazer bons pontos para Portugal”.

O piloto português alcançou a sua primeira vitória do campeonato e dá um salto na classificação do mundial, passando a ocupar a 7ª posição, com 45 pontos. Uma grande corrida de Félix da Costa e uma reviravolta de campeão, depois de um início de época complicado, respondendo aos críticos da melhor maneira, com uma vitória ‘no braço’.

Amanhã tem lugar nova qualificação e a segunda corrida, também às 14:03h, com transmissão na Eleven 6 e Eurosport 2.