Félix da Costa em Londres: “hoje, tomei decisões erradas e paguei-as. Não posso confirmar, ainda, o adeus à Porsche, mas o futuro passa pela fórmula E o WEC”

O português António Félix da Costa (Porsche) foi apenas 14.º no 1.º ePrix do fim de semana do Mundial de Fórmula E em Londres, Inglaterra, após qualificar-se só em 17.º. Este domingo, ponto final na temporada – e o adeus mais do que provável do piloto de Cascais à equipa alemã que representa há três temporadas –, ainda com dois títulos por atribuir: equipas e construtores.

No final da corrida, à conversa com o AUTOSPORT, Félix da Costa assumiu a culpa pela má qualificação e lamentou os azares na corrida: “Ponho a mão no ar… Tomei decisões erradas, comprometi o nosso andamento. E, aqui, em Londres, pagamos caro todos os erros. Qualifiquei-me em 17.º, mas estava a fazer uma corrida muito positiva, tenho a certeza de que conseguia terminá-la nos pontos.

Quando tinha o Attack Mode ativado, toquei no Nissan do Oliver Rowland e perdi a asa dianteira. E foi o ‘fim do dia’. Ele disse-me que teve um corte de potência. Ainda vou confirmar, mas, qualificando-me mal, fico no meio das confusões e isto pode acontecer”.

Félix da Costa, no entanto, também encontra pontos positivos na corrida de hoje e antecipa domingo mais feliz do que sábado. “Ganhámos pontos nos campeonatos de construtores e equipas. Comecei este ano bem e pretendo acabá-lo da mesma forma, conseguindo um bom resultado e conquistando dois títulos mundiais para a Porsche”.

Finalmente, o português não confirmou, ainda, o adeus à equipa e a transferência para a Jaguar: “Neste momento, é impossível afirmá-lo a 100%. Essa possibilidade está em cima da mesa, não vou mentir, mas não posso garanti-lo de forma segura. O futuro passa, seguramente, pela Fórmula E e, também, por voltar ao Mundial de Resistência e às 24 Horas de Le Mans”.