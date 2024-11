Félix da Costa e a Porsche foram os mais rápidos na 1ª sessão do ano da Fórmula E

António Félix da Costa e a Porsche foram os mais rápidos na primeira sessão de testes da Fórmula E na época de 2024-2025. Com as sessões a passarem para Jarama, em Madrid, devido ao sucedido em Valência na passada semana, a primeira sessão oficial de testes de pré-temporada da ABB FIA Formula E terminou na tarde de ontem, com Antonio Felix da Costa, piloto da TAG Heuer Porsche, a liderar a tabela de tempos em Madrid.

Foi um primeiro dia de corrida tranquilo no Circuito de Jarama para as máquinas GEN3 Evo, com António Félix da Costa a registar a volta mais rápida da tarde – 1m29,220s. Jake Dennis, com o seu Andretti, e o DS PENSKE de Maximilian Guenther, que irá correr com a equipa este ano, juntaram-se a ele nos três primeiros lugares.

Edoardo Mortara colocou a sua Mahindra em quarto lugar no final da sessão, com Stoffel Vandoorne a completar os cinco primeiros na sua nova Maserati MSG Racing.

O atual Campeão do Mundo Pascal Wehrlein terminou em oitavo, com a nova contratação da Andretti, Nico Mueller, a terminar em sexto.

A equipa sediada nos EUA também anunciou que Jak Crawford se juntou à equipa como piloto de reserva e de desenvolvimento oficial para a 11ª temporada do ABB FIA Formula E World Championship.

Quase toda a grelha deu voltas ao circuito de 3,850 km esta tarde. No entanto, faltaram quatro carros, uma vez que os pilotos da Jaguar TCS Racing e da Nissan tiveram de ficar fora de pista.

Ambas as equipas foram consideradas em situação de incumprimento do Regulamento Financeiro da Fórmula E em termos processuais e de despesas excessivas, pelo que lhes foram aplicadas multas e receberam uma pequena sanção desportiva sob a forma de uma suspensão de meio dia (três horas), que foi cumprida ontem.

Já hoje, Jake Hughes liderou a segunda sessão de testes. O piloto da Maserati MSG Racing, liderou a segunda sessão do segundo dia de testes de pré-temporada em Madrid, à frente de Jake Dennis (Andretti) e Dan Ticktum (Kiro).

O segundo dia do teste foi marcado pelo sol da manhã e por tempos mais rápidos do que os da sessão de abertura de ontem à tarde, com o melhor tempo de António Félix da Costa, da Porsche, de 1m29,220s, a ser superado pelo novato Hughes, da Maserati, com 1m28,604s.

O britânico liderou o campeão da 8ª temporada, Dennis, por apenas 0,081s, com Ticktum a mais três décimos de distância, em terceiro.

O atual campeão Pascal Wehrlein ficou em quarto, na mesma posição que o novo carro de Ticktum, movido a Porsche e com a nova marca Kiro GEN3 Evo. Stoffel Vandoorne – recém-contratado pela Maserati MSG Racing – fez dois entre os cinco primeiros para a Trident, e três campeões entre os cinco primeiros também.

Sam Bird (NEOM McLaren), entretanto, completou os seis primeiros, apesar de uma passagem anterior pela gravilha – o britânico foi forçado a fazer manobras evasivas com pneus frios.

Os vencedores dos títulos de Equipas e de Construtores, Jaguar TCS Racing, deram as primeiras voltas depois de terem sido suspensos da ação de ontem devido à violação do limite de custos para 2022/23 do Regulamento Financeiro da Fórmula E.

Eles tiveram dificuldades, com Nick Cassidy em 18º e Mitch Evans em 20º.

A sessão prossegue esta tarde em Jarama.