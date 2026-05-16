Félix da Costa: “defendia-se de forma ilegal, tinha que ter sido avisado, depois pôs-me fora da corrida”

O piloto português António Félix da Costa foi forçado a abandonar o Mónaco E-Prix de Fórmula E, este sábado, na sequência de um violento embate contra as proteções da pista. O incidente ocorreu nas voltas finais da corrida, quando o piloto da Jaguar lutava por uma posição no pódio com o britânico Dan Ticktum.

Após ter liderado a corrida e quando se encontrava na discussão direta pelos lugares cimeiros, o piloto português viu a sua prestação terminar de forma abrupta a oito voltas do final da prova, na sequência de um erro de Dan Ticktum, que moveu o carro em travagem para impedir a ultrapassagem do português, sendo penalizado por isso.

Já Félix da Costa, viu saltar uma roda do seu monolugar depois de embater violentamente nas barreiras laterais da pista, e a sua corrida terminou ali.

Para Félix da Costa: “tem sido uma altura complicada. Depois de duas vitórias seguidas, parece que estamos no sítio errado, à hora errada e hoje viemos de oitavo para a liderança da corrida, fazer uma corrida incrível e depois na luta pelo pódio, a lutar com um piloto que estava a defender-se de uma forma completamente ilegal e infelizmente a FIA não não o via da mesma forma. Ele tinha que ter sido avisado e não foi. E depois ele pôs-me fora da corrida. E para além de me ter posto fora da corrida, é muito perigoso aquilo que aconteceu. Já vi os pilotos a magoarem-se muito ali, acidentes graves e, enfim, acabou com a minha corrida e hoje podia ter sido um dia muito bom para o campeonato. Eu sou um piloto ambicioso e quando vejo que há um pódio no Mónaco que está ao nosso alcance, muito ao nosso alcance, ele estava muito muito abaixo a nível de performance, eu arrisquei e acho que não fiz nada, tenho a certeza que não fiz nada de errado, mas infelizmente são zero pontos para casa hoje.

Vamos ver o carro, temos ainda que olhar para o carro, tem bastantes danos, temos que ver o que vai acontecer.”