Félix da Costa conquista título de equipas e marcas no Mundial de Fórmula E com a Porsche

Terminou a temporada 2025 do campeonato do Mundo de Fórmula E, numa corrida final que teve lugar em Londres. António Félix da Costa esteve em grande plano, depois de um problema na qualificação, viu-se obrigado a largar de último, efetuando uma corrida excecional, desde 22º até ao 6º lugar final.

Com este resultado António Félix da Costa e a Porsche conquistam o título Mundial de marcas e equipas.

Não foi um fim de semana fácil para Félix da Costa, que na corrida de sàbado sofreu danos no seu carro quando estava na batalha dos pontos, sendo obrigando a uma paragem forçada na box para mudar a asa dianteira do seu monolugar, o que o impediu de ir além do 14º lugar.

No segundo dia, AFC voltou com energia renovada, mas o dia começou da pior maneira, com a transmissão do carro do piloto luso a ceder na sessão de qualificação, o que obrigou o português a largar da última posição da grelha. Com a garra que lhe é reconhecida, Félix da Costa entrou ao ataque e nunca baixou os braços, recuperando inúmeras posições, desde o 22º posto até ao 6º lugar final, suplantando o seu companheiro de equipa nas voltas finais. Uma corrida de grande nível, que premiou o português com o título Mundial de equipas para a TAG Heuer Porsche e o título Mundial de construtores para a Porsche. Mais dois títulos para a carreira de António Félix da Costa, que completou a temporada no 5º lugar final na classificação de pilotos.

António Félix da Costa: “Foi um fim de semana muito desafiante, com muitos contratempos, mas hoje conseguimos mostrar o nosso valor na corrida, com uma recuperação de dezasseis lugares, de último até 6º. O título de equipas e marcas é um justo e importante prémio para a Porsche, que muito trabalhou durante todo o ano. Guardo algumas boa memórias deste ano, mas não escondo que não foi um ano fácil, sobretudo a nível de ambiente com o meu colega de equipa. Mas as corridas são mesmo assim, por vezes há que saber lidar com pilotos de carácter diferente do nosso, faz parte. Fica a memória destes dois títulos de marcas e equipas ao serviço de uma excelente equipa, grandes engenheiros e mecânicos e todo o staff envolvido. Agradeço a todos, agora é hora de recarregar forças, tirar algum tempo em família e com amigos. Em breve espero puder anunciar o meu programa 2026, que será bem preenchido e onde espero voltar a sentir a alegria de me divertir nas corridas, junto da minha equipa”

O vencedor das duas corridas de Londres foi Nick Cassidy (Jaguar), em ambos os dias seguido por Nick de Vries (Mahindra), com Wehrlein (Porsche) a ser 3º no Sábado e Sebastien Buemi a ser 3º na prova de hoje, derradeira corrida do Mundial de Fórmula E.

Oliver Rowland venceu o título Mundial de pilotos, com a Porsche a vencer ambos os campeonatos, de marcas e equipas.

Classificação final de pilotos do Mundial de Fórmula E

Oliver Rowland – 184 pontos

Nick Cassidy – 153 pontos

Pascal Wehrlein – 145 pontos

Taylor Barnard – 112 pontos

António Félix da Costa – 111 pontos

Jean Eric Vergne – 99 pontos

Jake Dennis – 93 pontos

Nick de Vries – 92 pontos

Edoardo Mortara – 88 pontos

Max Gunther – 85 pontos

… 24 pilotos classificados

Classificação de equipas do Mundial de Fórmula E

TAG Heuer Porsche – 256 pontos

Jaguar – 227 pontos

Nissan – 207 pontos

Mahindra – 186 pontos

DS Penske – 184 pontos

Neom Mclaren – 143 pontos

Andretti – 141 pontos

Envision – 107 pontos

Maseratti – 102 pontos

Cupra Kiro – 86 pontos

Lola Yamaha Abt – 32 pontos