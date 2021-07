Félix da Costa coloca DS Techeetah na liderança do campeonato | AutoSport

A 12ª ronda do Campeonato do Mundo FIA de Fórmula E realizou-se hoje em Londres e provou que o Campeonato ainda está em aberto, começando a ficar claro que a luta pelo título será bastante renhida. A corrida, a primeira de sempre realizada no circuito londrino de ExCel,com 2,25 km de extensão, ficou marcada por ter o nono vencedor diferente em 12 provas. Não foi um sábado fácil para a DS Techeetah, mas, ao terminar em 8º, António Félix da Costa conseguiu colocar a DS Techeetah de novo no topo da classificação por Equipas, liderando agora com 2 pontos de vantagem face à Envision Virgin Racing.

O piloto português está agora no 2º lugar na classificação de Pilotos, apenas a 1 ponto da liderança e em plena disputa pelo título. Com três corridas pela frente, Jean-Éric Vergne mantém-se em destaque, a 13 pontos do líder. O francês terminou hoje em 12º lugar após uma forte recuperação a partir da 23ª posição na grelha de partida.

O DS E-Tense FE21 mostrou-se competitivo no circuito britânico. Na primeira sessão de treinos livres, possibilitou a primeira posição a JEV e a 4º posição a Félix da Costa. A segunda sessão foi perturbada pela chuva, e novamente ‘presos’ no grupo 1 para qualificação, ambos os pilotos conseguiram ultrapassar uma sessão de qualificação bastante frustrante, com Félix da Costa a assegurar a 17º na grelha e Vergne a 23º.

Na partida, Félix da Costa conseguiu ganhar algumas posições e, graças a uma corrida sólida, progrediu na classificação e terminou em 8º lugar. Partindo mais atrás, JEV conseguiu evitar as complicações das voltas iniciais e recuperou várias posições na parte final da corrida, quando utilizou os seus dois modos de ataque, cruzando a meta em P14.

António Félix da Costa, P8: “Por estarmos no grupo 1 e na primeira posição, tivemos a luta habitual na sessão de qualificação. Desta vez, a pista estava a começar a secar, por isso todos os que arrancaram depois de nós foram mais rápidos…Arrancar da P17 e terminar em 9º não é mau. Foi um dia difícil, mas conseguimos alguns pontos muito valiosos tanto para a classificação de Equipas como para a de Pilotos. Lentamente, vamo-nos aproximando do topo”.

Jean-Éric Vergne, P12: “Estar no grupo 1 é sempre complicado. Tendo em conta a situação, decidimos mudar o grupo propulsor a fim de estarmos seguros para o final da época, embora isto nos tenha custado um ‘drive-through’. Hoje, o carro estava muito bom, por isso estou ansioso pela corrida de amanhã”.

Mark Preston, Team Principal: “Após uma boa prestação na primeira sessão de treinos livres, tanto o António como o Jean-Éric mostraram o verdadeiro ritmo do DS E-TENSE FE21. Esta manhã ia ser sempre difícil, dado que a liderança no campeonato coloca automaticamente os pilotos no grupo 1, a que se acrescentou uma sessão de treinos matinal com a pista molhada. A conjugação destes dois fatores dificultou a qualificação. Como era esperado, o grupo 1 colocou os nossos dois pilotos na segunda metade da grelha. No entanto, aproveitámos a oportunidade para mudar o inversor do carro do Jean-Éric, o que implicou termos de fazer um ‘stop and go’ de 10 segundos. O António fez uma corrida sólida que resultou numa 8ª posição, colocando-nos novamente no topo do campeonato de Equipas, e a ele de volta ao 2º lugar no campeonato de Pilotos”.

A segunda corrida do E-Prix de Londres terá lugar amanhã, domingo, a partir das 14:04 (GMT)