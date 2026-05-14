Félix da Costa aponta à vitória no Mónaco e quer relançar luta pelo título na Fórmula E

António Félix da Costa assume o objectivo de voltar às vitórias este fim de semana no E-Prix do Mónaco, que recebe a nona e a décima corridas da temporada do Mundial de Fórmula E.

Apesar de ocupar o oitavo lugar do campeonato após as primeiras oito provas, o piloto da Jaguar TCS Racing está a apenas 36 pontos da liderança e encara a jornada dupla no Principado como uma oportunidade para recuperar terreno na luta pelo título.

Com duas vitórias já conquistadas esta época, Félix da Costa mantém um balanço globalmente positivo, ainda que marcado por alguma irregularidade competitiva. Os desaires sofridos em momentos-chave impediram o português de traduzir de forma consistente o andamento demonstrado em resultados mais expressivos, apesar de a competitividade do Jaguar se ter evidenciado tanto em qualificação como em corrida.

Transformar andamento em resultados

Na antevisão da ronda monegasca, Félix da Costa sublinhou a vontade de deixar para trás o fim de semana difícil em Berlim e capitalizar o potencial já demonstrado ao longo da temporada. “Depois do desaire de Berlim, já viramos a página e estou com a energia renovada para este fim-de-semana”, afirmou.

O piloto português apontou a consistência como prioridade para o duplo compromisso no circuito citadino onde já venceu no passado. “A palavra de ordem é solidez, continuando a nossa forte performance que temos mostrado em todas as corridas, mas procurar materializar esse andamento em bons resultados, algo que por esta ou aquela razão não temos conseguido fazer sempre”, referiu.

Mónaco surge como ronda-chave

Félix da Costa garantiu ainda que a preparação para a prova foi detalhada e deixou clara a ambição para as duas corridas. “Temos a lição bem estudada para este fim-de-semana e a motivação em alta, queremos lutar por pódios e, se possível, pela vitória”, disse.

O programa no Mónaco arranca no sábado com duas sessões de treinos livres, seguidas da qualificação e da primeira corrida, com início às 14h. No domingo repete-se a sequência competitiva, com nova qualificação e a segunda prova do fim de semana. Ambas as corridas terão transmissão em directo na DAZN 5 e no Eurosport, a partir das 13h45.

Num dos palcos mais emblemáticos do calendário, o piloto português tenta agora transformar velocidade em pontos e recolocar-se de forma mais firme na discussão pelo campeonato.