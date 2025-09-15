Felipe Drugovich deverá rumar à Fórmula E
O piloto de reserva da Aston Martin na F1, Felipe Drugovich, de 25 anos, estará a caminho da Fórmula E. Segundo o site The Race, espera-se que o piloto brasileiro se junte à Andretti para a temporada 2025-2026, com o anúncio oficial a ser feito esta semana.
Desde 2023, Drugovich tem atuado como piloto de reserva, mas nunca conseguiu uma vaga a tempo inteiro na Fórmula 1, apesar de ter feito participações em treinos livres e testes. A sua oportunidade mais próxima de se estrear em corrida foi no início da temporada de 2023 e no Grande Prémio do Canadá deste ano, quando houve dúvidas sobre a condição física de Lance Stroll, que acabou por recuperar.
O campeão da Fórmula 2 de 2022 já tem alguma experiência na Fórmula E, tendo participado num teste de “rookie” pela Maserati em 2023 e feito a sua estreia em corrida pela Mahindra em Berlim este ano, terminando em 17.º e 7.º lugar. Drugovich expressou o seu respeito pelos pilotos da categoria, destacando a complexidade das corridas.
Apesar da sua tentativa de entrar na F1 não ter sido bem-sucedida, o seu talento foi elogiado por Fernando Alonso, que o descreveu como um “talento incrível” e expressou a esperança de o ver a competir a tempo inteiro.
Pity
15 Setembro, 2025 at 14:16
Drugovich merecia ter tido oportunidade de mostrar o que poderia valer na F1 mas, infelizmente, nem todos os campeões de F2 conseguem uma vaga. Já era tempo de desistir do sonho e pensar numa carreira a sério.
A concretizar-se a ida para a F.E., espero que tenha sucesso (mas atrás do AFC…)