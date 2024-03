FE, Tóquio, António Félix da Costa: “estou contente com a minha performance”

Teve lugar esta madrugada, em Tóquio, a 5ª prova do Campeonato do Mundo de Fórmula E, com António Félix da Costa a terminar bem perto do pódio, num positivo e sólido 4º lugar, isto depois de ter largado da 9ª posição a grelha. Num dia positivo para a equipa TAG Heuer Porsche Formula E Team, o luso voltou a mostrar garra, atitude e um excelente andamento, na sequência do E-Prix de São Paulo.

O piloto português desde cedo se mostrou competitivo nas sessões de treino do E-Prix de Tóquio, rodando sempre no top 5. Na qualificação Félix da Costa ficou à porta de passar aos duelos, garantindo o 9º lugar da grelha. Na corrida, o piloto da Porsche adoptou uma estratégia agressiva, ao ataque e começou desde cedo a recuperar posições, até se instalar no 3º lugar. Nas voltas finais, numa manobra de tentativa de ascender a 2º e procurar ainda lutar pela vitória, António Félix da Costa viria a perder a 3ª posição, acabando por cruzar a meta no 4º lugar, às portas do pódio. Um dia positivo para a equipa alemã, que colocou os seus dois pilotos no top 5, com António na 4ª posição e Pascal Wehrlein a ser o 5º classificado. “Voltamos a mostrar a nossa competitividade, principalmente em corrida, com um bom ritmo, boas ultrapassagens e uma eficiente estratégia de gestão de energia”, disse o piloto luso da Porsche no final da corrida nipónica. “No final ainda acreditei que podia vencer e procurei passar para 2º, mas o Rowland não facilitou e acabei por cair para 4º. Hoje queria mesmo um pódio, mas estou contente com a minha performance e também a evolução que temos vindo a fazer netas duas últimas corridas. O nível da Fórmula E está muito alto, com várias equipas muito fortes, por isso se queremos ir à luta das vitórias, temos agora de nos concentrar em melhorar a qualificação, para estarmos em melhor posição de lutar!”Na classificação do campeonato Nick Cassidy mantém a liderança, com 63 pontos. António Félix da Costa ascendeu aos primeiros do campeonato, com 20 pontos, sendo agora 10º classificado do mundial de Fórmula E.a próxima prova do campeonato tem lugar em Itália, em Misano, numa jornada dupla, marcada para os dias 13 e 14 de abril.