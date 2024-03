FE, São Paulo: Sam Bird bate Mitch Evans com ultrapassagem dramática; Félix da Costa foi 6º | AutoSport

Sam Bird (NEOM McLaren Formula E Team) assegurou a vitória no E-Prix de São Paulo, com uma impressionante manobra na última volta sobre o antigo companheiro de equipa Mitch Evans (Jaguar TCS Racing) para conquistar o primeiro triunfo de sempre da equipa no Campeonato do Mundo de Fórmula E.

O triunfo de Bird ocorreu após uma intensa batalha na frente, com a liderança a mudar constantemente de mãos entre Bird, o polesitter Pascal Wehrlein (TAG Heuer Porsche Formula E Team), António Félix da Costa (TAG Heuer Porsche Formula E Team), Evans e Jake Dennis (Andretti Formula E). O traçado do Circuito do Sambódromo do Anhembi exigiu uma gestão cuidadosa da energia por parte de todos os pilotos.

Apesar de dois períodos de Safety Car terem perturbado o fluxo da corrida, ainda na primeira metade da prova, as últimas voltas transformaram-se num emocionante sprint até à última passagem pela linha de meta. Evans parecia ter a vantagem depois de uma manobra ousada sobre Bird para a liderança, mas Bird recusou-se a desistir. Numa espetacular demonstração das suas capacidades, Bird executou uma manobra ousada pela trajetória de fora, lado a lado com o seu adversário, na curva 10, assegurando a linha interior para a curva seguinte, a última do traçado, e acabando por receber a bandeira axadrezada com apenas meio segundo de vantagem.

Atrás destes dois, Oliver Rowland (Nissan Formula E Team) quem aproveitou os problemas de sobreaquecimento de Dennis para conquistar o terceiro lugar, também numa manobra dramática na última curva, com Wehrlein a bater Dennis por pouco na linha de meta para ficar em quarto.

António Félix da Costa foi o sexto classificado, tendo passado pela liderança da prova, depois de uma largada bastante audaz e que foi o destaque desse momento importante da corrida. O luso foi sempre muito combativo, num fim de semana com um bom desempenho, muito importante para aumentar a sua confiança.

Uma vez que Nick Cassidy (Jaguar TCS Racing) não terminou a corrida, tendo tido um acidente numa parte rápida da pista que podia ter sido bem mais violento do que foi, Wehrlein reduziu a diferença no topo da classificação do Campeonato do Mundo de Pilotos, estando agora a apenas três pontos de Cassidy, com Evans em terceiro. Na classificação das equipas, a Jaguar TCS Racing lidera sobre a TAG Heuer Porsche, com 96 pontos contra 61.

