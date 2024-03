FE, António Félix da Costa: “Penso que um pódio estava ao nosso alcance” (vídeo) | AutoSport

António Félix da Costa terminou a quarta prova do Campeonato do Mundo de Fórmula E no sexto posto da classificação geral. O piloto português da TAG Heuer Porsche Formula E Team largou do 8⁰ lugar da grelha de partida do E-Prix de São Paulo e realizou um início de prova ao ataque, chegando a liderar a prova, mas viria a terminar na 6ª posição, amealhando 8 pontos para as contas do campeonato.

A próxima prova do mundial de monolugares elétricos tem lugar a 30 março, na cidade de Tóquio, no Japão.