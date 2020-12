FE, António Félix da Costa: “O novo carro é muito bom…”

António Félix da Costa vai defender o seu título na Fórmula E com a mesma equipa, a DS Techeetah. O português já esteve a testar o monolugar da equipa chinesa para a próxima época e as impressões foram boas.

Com a revisão dos regulamentos por parte da FIA e da Fórmula E, devido à pandemia da COVID-19, as equipas da DS Techeetah, Nissan e.DAMS e Dragon Penske Autosport decidiram que começariam a época com o carro da temporada passada. Para o campeão em título, em declarações ao motorsport.com, “se calhar não vamos ser tão rápidos para vencer ou dominar como no ano passado. Mas, a chave é ser consistente, pontuar muito no início e tentar sobreviver às primeira quatro rondas. Depois, na segunda parte da temporada, vamos estar na luta”

Na conferência de imprensa antes da gala de entrega de prémios da FIA, Félix da Costa afirmou que “o novo carro foi atrasado porque queremos perceber se está tudo bem em termos de fiabilidade. Já o pilotei e é muito bom”.