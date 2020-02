FANBOOST DA FÓRMULA E: AJUDE ANTÓNIO FÉLIX DA COSTA

Já está disponível a votação no Fanboost da Fórmula E. Como sempre, pode ajudar António Félix da Costa a ter mais uns ‘pozinhos’ de bateria para a sua luta.

CLIQUE AQUI PARA VOTAR

Este fim-de-semana a corrida vai ser em Marrocos, mais propriamente em Marraquexe e António Félix da Costa (DS Techeetah) quer continuar na luta pelo pódio.

O programa inicia-se hoje e não apenas sábado, como habitualmente, com a primeira sessão de treinos livres marcada para as 15h40. No sábado tem lugar a segunda sessão de treinos livres, seguida da qualificação às 10h00.

Da parte da tarde terá então lugar a corrida com quarenta e cinco minutos acrescida de uma volta, com início marcado para as 13h45 (Hora de Portugal Continental) e com transmissão em direto no Eurosport.