Equipas da Fórmula E passam a poder utilizar pilotos estreantes nos treinos livres | AutoSport

Para além da aprovação do calendário atualizado para a temporada 9 do Campeonato do Mundo de Fórmula E para 2023 com a adição de Portland, o Conselho Mundial do Desporto Automóvel da FIA aprovou também a introdução de uma e-Licença, que permite a pilotos estreantes pilotar os monolugares elétricos em treinos livres de cada e-Prix, tal como acontece na atualmente na Fórmula 1. Esta licença serve “apenas como uma oportunidade para potenciais novos pilotos de Fórmula E adquirirem tempo de corrida no primeiro treino livre sem necessitarem de uma e-Licença completa”, assegurou aquela entidade federativa.

Esta era uma medida já muito discutida entre os promotores do campeonato do Mundo e a FIA e era previsível que, como se verificou, fosse aprovada.