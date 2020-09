E se Cascais recebesse a Fórmula E?

Carlos Carreiras, Presidente da Câmara Municipal de Cascais, lançou no seu Facebook uma ideia que já fazia sentido quando se falou duma corrida em Lisboa, e continua a fazê-lo quanto à possibilidade de fazer o mesmo em Cascais. Trazer a Fórmula E para Portugal.

Depois de ter recentemente almoçado com António Félix da Costa, que como se sabe é o mais recente Campeão da Fórmula E, o edil revelou que “não é todos os dias que tenho o privilégio de almoçar com um Campeão do Mundo. Parabéns António e que muitas vitórias lhe continuem a sorrir porque competência e atitude não lhe faltam”, escreveu Carlos Carreiras, antes de apresentar a sua ideia: “Também abordámos o início de um novo projeto, de tentarmos tratar a Fórmula E para Cascais. Não é fácil, mas se não tentarmos, não conseguimos e como sempre digo Só se perde quando se desiste”.

Recorde-se que Lisboa também já teve conversações nesse sentido, e o local encontrado até já conheceu provas motorizadas ‘mundiais’, o Rali de Portugal. Pensou-se nos arruamentos à volta do Jardim da Praça do Império, frente ao Mosteiro dos Jerónimos, onde já se fez uma super Especial do Rali de Portugal. Cascais também tem um mítico circuito, o Circuito de Cascais, que já vai a caminho dos 60 anos, depois de se ter realizado entre 1963 e 1966 no antigo traçado junto à Boca do Inferno. O traçado como está é estreito, mas alternativas não faltam bem perto, em Cascais, sendo o mais importante a possibilidade de reativar ‘vontades’ e começar a trabalhar nesse sentido. Campeão já temos, talvez um dia tenhamos a corrida também. 2023 era lindo, aproveitava-se e festejavam-se também os 60 anos do Circuito de cascais…