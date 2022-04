E-Prix Roma, Fórmula E: Jean-Éric Vergne conquistou a pole, Félix da Costa foi nono | AutoSport

Jean-Éric Vergne foi o melhor piloto na qualificação para a segunda corrida em Roma. O piloto da Ds Techeetah foi o mais forte durante esta manhã e conquistou a melhor posição da grelha de partida. António Félix da Costa não teve um dia tão produtivo quanto o de ontem e foi eliminado na fase de grupos, ficando-se pelo nono lugar da grelha.

A DS Techeetah e a Jaguar continuam a mostrar bom ritmo, enquanto a Mercedes não conseguiu repetir a pole de ontem.

O filme da qualificação

Choveu durante a noite o que mudou os níveis de aderência da pista. Vergne foi o mais rápido no TL3 que decorreu cedo durante a manhã, com Félix da Costa a fazer o oitavo tempo. Mas depois do último treino, era tempo de organizar a grelha de partida.

No Grupo 1, Robin Frijns (Envision Racing) começou melhor estabelecendo a referência nos primeiros minutos, mas Nyck de Vries (Mercedes) tratou de passar para o topo da tabela, com André Lotterer (Porsche) a passar para a frente segundos depois, tal como Edo Mortara (Venturi) fez, antes de Sam Bird (Jaguar) tratar de se colocar na frente deste grupo. Os pilotos entraram para trocar de pneus, antes de voltarem para a pista para as segundas tentativas. Nas segundas tentativas Frijns fez uma grande volta e passou a fase a eliminar com Lotterer, Jake Dennis (Avalanche Andretti) e Bird. De Vries ficava de fora da qualificação, tal como Mortara.

No Grupo 2 tínhamos António Félix da Costa que tinha como missão pelo menos repetir a boa prestação de ontem na qualificação. O português e o seu colega Jean-Éric Vergne saíram mais tarde para a pista para as suas tentativas, numa altura em que Alex Sims (Mahindra) se tinha colocado no topo da tabela na sua primeira tentativa. Pascal Wehrlein (Porsche) tratou de destronar o piloto da Mahindra pouco depois. Vergne colocou-se no topo da tabela de tempos, enquanto Félix da Costa fazia apenas o quinto tempo. Os pilotos regressaram para a troca de pneus para as segundas tentativas. Antonio Giovinazzi (Dragon Penske) não conseguiu fazer a sua última volta, saindo demasiado tarde das boxes. Passavam à fase final Evans, Wehrlein, Vandoorne e Vergne. Félix da Costa ficava de fora da fase a eliminar. Sette Câmara (Dragon Penske) estava a fazer uma boa volta mas um erro atirou por terra o seu esforço.

Os duelos

O primeiro duelo seria entre Vergne e Frijns. Frijns começou melhor a volta, mas JEV recuperou bem e acabou por ser mais rápido que o neerlandês.

O segundo duelo seria entre Vandoorne e Lotterer, com o detentor da pole de ontem a enfrentar o piloto da Porsche. Lotterer foi o mais rápido neste duelo, com uma volta que durante a maior parte foi muito igual por parte de ambos os pilotos. A diferença acabou por ser de 0.3 seg.

Seguia-se Dennis vs Wehrlein com vantagem para Dennis, com a diferença entre os pilotos a ser de 0.3 seg. também.

Os dois pilotos da Jaguar iam enfrentar-se no duelo dos quartos de final, com Evans contra Bird para tentarem o acesso às meias-finais. Evans foi o mais rápido e eliminou Bird.

No primeiro confronto das meias finais tínhamos Lotterer vs Vergne. Vergne foi claramente o melhor, com uma vantagem de mais de 0.2 seg, para Lotterer, que voltava assim a falhar o acesso à final pela terceira vez.

Na segunda semi final tínhamos Dennis vs Evans e a vantagem foi para Dennis que foi quase 0.5 seg. mais rápido que Evans, que tinha passado pela primeira vez à fase a eliminar.

Na final teríamos então Vergne vs Dennis. Vergne começou bem a volta e ganhou alguma vantagem sobre Dennis, com o piloto britânico a ficar a 0.2 seg. do francês que conquistou assim a pole para a corrida de mais logo. Era a 14ª pole de Vergne na Fórmula E, igualando o recorde de Sebastien Buemi.A segunda corrida na capital italiana está agendada para às 13:30. Recordamos que ontem Evans venceu largando de nono pelo que Félix da Costa (Vote no Fanboost AQUI )