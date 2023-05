E-Prix Mónaco, Fórmula E: Infrações técnicas e penalizações marcam qualificação | AutoSport

Sacha Fenestraz (Nissan Formula E Team) foi o piloto mais rápido durante o duelo final do E-Prix do Mónaco, mas o piloto da Nissan é um dos vários pilotos sob investigação do Colégio de Comissários Desportivos por infração técnica durante a sessão de qualificação. Ainda há muitas dúvidas sobre se Fenestraz vai mesmo arrancar da pole position na corrida de mais logo e até a ordenação da grelha atual está em causa.

Quanto a António Félix da Costa (TAG Heuer Porsche Formula E Team) a qualificação não correu tão bem quanto o esperado, o mesmo acontecendo ao seu companheiro de equipa, Pascal Wehrlein. O piloto luso está no 19º lugar da grelha, mas pode beneficiar se algum ou todos os pilotos sob investigação sofrerem penalização.

Foi uma sessão com alguns percalços fora de pista, visto que todos os pilotos passaram a sessão de qualificação sem qualquer incidente. Ainda na fase de grupos, Jean-Éric Vergne e Stoffel Vandoorne da DS Penske, Sérgio Sette Câmara (NIO 333 Racing) e Sébastien Buemi (Envision Racing) estiveram sob investigação por possíveis infrações técnicas. No entanto, para já, apenas os pilotos da DS Penske viram os seus melhorares tempos da fase de grupos apagados.

As situações de infrações não ficariam por aqui. Oliver Rowland (Mahindra Racing) também foi investigado pelo mesmo motivo, a que se seguiu novamente Sérgio Sette Câmara, já na fase dos duelos e por infração cometida no procedimento de saída do pitlane. O piloto brasileiro não obedeceu aos semáforos colocados na via de saída das boxes e o seu tempo do duelo – que lhe dava a passagem à semi-final – foi apagado. Uma situação que obrigou à espera pela decisão dos comissários desportivos.

Maximilian Günther (Maserati MSG Racing) também está sob investigação, mas por um possível impedimento durante a fase de grupos e claro, após a sessão terminar ficamos a saber que também Fenestraz estava sob investigação por motivos técnicos.

The moment Jake Hughes saw Pole slip away in the Duels final 🥺#MonacoEPrix pic.twitter.com/KbB6haB01B — ABB FIA Formula E World Championship (@FIAFormulaE) May 6, 2023

Quanto à ação em pista, foi Jake Hughes (Neom McLaren Formula E Team) que esteve na discussão da pole position com Sacha Fenestraz, mas o piloto da McLaren errou na entrada da chicane e viu a sua volta completamente arruinada e a pole entregue ao adversário.

Foto: Carl Bingham/Fórmula E