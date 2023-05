E-Prix do Mónaco de Fórmula E: Horários | AutoSport

O Campeonato do Mundo de Fórmula E regressa ao Mónaco este fim de semana, marcando a estreia dos novos monolugares Gen3 nas ruas do principado. O traçado utilizado pela Fórmula E é semelhante ao da Fórmula 1, com pequenas alterações na chicane após a saída do túnel.

À entrada para a nona ronda e segunda metade da temporada, a TAG Heuer Porsche Formula E Team mantém a liderança do campeonato do mundo de equipas e da classificação de pilotos com Pascal Wehrlein, mas essa liderança diminuiu, com Nick Cassidy (Envision Racing) a apenas quatro pontos de distância, tendo conquistado 68 pontos nas últimas quatro corridas, em comparação com apenas 20 de Wehrlein.

Horário (hora de Portugal continental)

6 de maio, sábado

Treino Livre 1 – 06h25

Treino Livre 2 – 08h05

Qualificação – 09h40

Corrida – 14h03

Foto: LAT Images/Fórmula E