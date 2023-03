E-Prix de São Paulo, Fórmula E: Sérgio Sette Câmara homenageia Atlético Mineiro | AutoSport

O E-Prix de São Paulo será a terceira prova de estreia consecutiva do Campeonato do Mundo de Fórmula E de 2023 e será muito especial para dois dos pilotos do pelotão: Sérgio Sette Câmara e Lucas di Grassi. Ambos sentirão muito apoio do público brasileiro, mas para Sette Câmara ainda se trata de um momento mais especial. O piloto da NIO 333 Racing vai competir profissionalmente pela primeira vez no seu país natal, depois de cerca de 10 anos de carreira. Para celebrar esse momento, Sette Câmara decidiu apresentar uma nova pintura no capacete que vai usar durante a ronda de São Paulo, aproveitando para homenagear o seu clube de futebol, o Clube Atlético Mineiro que também celebra em 2023 os seus 115 anos de existência.

O primeiro treino livre do E-Prix de São Paulo tem início agendado para as 19h25 (em Portugal continental), com a corrida a realizar-se no sábado às 17h03.