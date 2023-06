E-Prix de Portland, Fórmula E: Jake Dennis na pole position; Félix da Costa foi 7º | AutoSport

Três pontos estavam em discussão na sessão de qualificação, além da honra da pole position para a corrida de estreia do E-Prix de Portland. Com os restantes principais candidatos ao títulos mundial da Fórmula E afastados dos duelos, Jake Dennis (Avalanche Andretti Formula E) chegou ao duelo final com Sacha Fenestraz (Nissan Formula E Team) com a hipótese de passar para a liderança do campeonato de pilotos. O piloto da Avalanche Andretti, com Michael Andretti muito atento ao que Dennis fazia, foi o piloto mais rápido desse duelo, com o tempo 1:08.931s, reservando o primeiro lugar da grelha da corrida de mais logo para si.

António Félix da Costa (TAG Heuer Porsche Formula E Team) vai largar desde o 7º posto, enquanto o seu companheiro de equipa não passou aos duelos e reservou um dos últimos lugares da grelha para si.

Destaque ainda para a dura penalização para os pilotos da DS Penske, que sairão do pitlane por uma infração técnica cometida pela estrutura, que está ainda obrigada a pagar uma coima.

António Félix da Costa foi um dos pilotos do segundo grupo durante a sessão de qualificação, tendo visto o seu companheiro de equipa, Pascal Wehrlein, a discutir a sua passagem à fase seguinte no grupo A. O piloto alemão terminou as primeiras tentativas de volta rápida a 0.6s de desvantagem para o mais rápido naquela altura, Sacha Fenestraz. No final do primeiro grupo, passaram Fenestraz, Jean-Éric Vergne (DS Penske), Norman Nato (Nissan Formula E Team) e Maximilian Günther (Maserati MSG Racing). Os quatro estavam separados por 0.316s, enquanto o líder do campeonato conseguiu apenas o 10º posto.

Após as primeiras tentativas do grupo B, onde o piloto discutia a passagem à fase de grupos, Jake Dennis era o mais rápido e Félix da Costa era o nono classificado.

Mitch Evans (Jaguar TCS Racing), que tinha tido problemas no segundo treino livre, não saiu para a pista, num golpe profundo para as aspirações de um bom resultado em Portland.

A 0.178s de René Rast (Neom McLaren Formula E Team), o piloto mais rápido no final do grupo B, Félix da Costa passou aos duelos na quarta posição. Com estes dois pilotos passaram Dennis e Jake Hughes (Neom McLaren Formula E Team).

O primeiro duelo, que colocou Nato e Vergne frente a frente, o piloto francês da DS Penske sabia que qualquer que fosse o seu resultado na qualificação, iria largar do pitlane, assim como o seu companheiro de equipa, por infração da equipa, que instalou equipamento nas boxes para ler os códigos de barras dos pneus dos outros carros. Além disso, a equipa foi multada em 25.000 euros. Ainda assim, Nato fez o que lhe competia e passou à meia-final, sendo o mais rápido deste duelo.

O próximo duelo foi entre Günther e Fenestraz, com vantagem para o piloto da Nissan. Já entre Hughes e Dennis, foi o piloto da Avalanche Andretti o mais rápido.

O último quarto de final foi discutido entre Rast e o piloto luso. António Félix da Costa foi mais lento no setor final, apesar do seu adversário ter errado no setor inicial, resultando na eliminação do piloto da Porsche. O ritmo de qualificação do monolugar alemão era mais lento do que o McLaren.

Os dois pilotos da Nissan enfrentaram-se na primeira meia-final, com vantagem para Fenestraz, que bateu Nato pela segunda vez esta temporada nesta fase da qualificação. Para lutar pela position com Sacha Fenestraz passou Jake Dennis, que bateu René Rast na sua meia final.

No duelo final, Jake Dennis levou a melhor sobre Sacha Fenestraz, com o tempo final de 1:08.931s, enquanto o piloto francês completou a sua volta em 1:09.010s. O piloto da Avalanche Andretti vai para a corrida, que se realiza a partir das 1h03 de domingo, na liderança do mundial de pilotos, com dois pontos a mais do que Pascal Wehrlein que arranca do 18º posto.

RESULTADOS COMPLETOS, AQUI.

Foto: Sam Bloxham/LAT Images/Fórmula E