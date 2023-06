E-Prix de Portland de Fórmula E, Horários: Corrida às 01h03 de domingo | AutoSport

O pelotão do Campeonato do Mundo de Fórmula E FIA enfrentam nova estreia no calendário no próximo fim de semana (24 de junho), com a realização do E-Prix de Portland no Portland International Raceway.

A cidade norte-americana prepara-se para acolher o primeiro E-Prix na Costa Oeste do país desde Long Beach, na Califórnia, em 2016, no Portland International Raceway , um circuito utilizado regularmente na IndyCar.

Na última corrida em Jacarta, Pascal Wehrlein, da TAG Heuer Porsche, e Jake Dennis, rival da Avalanche Andretti, voltaram a reacender as suas ambições ao título, com o alemão a triunfar pela primeira vez desde a Arábia Saudita em janeiro e o britânico a conquistar dois segundos lugares.

Nick Cassidy, da Envision Racing, baixou para terceiro e está agora a seis pontos de Wehrlein na classificação geral e a cinco de Dennis, que ocupa o segundo posto do mundial.

António Félix da Costa foi o vencedor da última corrida da Fórmula E nos EUA, no verão passado, e não pode ser posto de parte na discussão da vitória em Portland, apesar de ter já confirmado que o objetivo é ajudar Wehrlein e a Porsche na conquista de ambos os campeonatos.

A estreia do E-Prix de Portland – 12ª ronda do calendário de Fórmula E de 2022/23 – terá início às 01h03, hora em Portugal continental, no próximo domingo.

Horário (hora de Portugal continental)

24 junho, sábado

Treino Livre 1 – 01h00 – 01h45

Treino Livre 2 – 18h30 – 19h15

Qualificação – 20h40 – 21h55

25 junho, domingo

Corrida – 01h03 – 02h30

Foto: LAT Images