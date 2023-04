E-Prix de Berlim: Sébastien Buemi foi o mais forte na qualificação; Félix da Costa foi 19º | AutoSport

Depois do quarto posto na tabela de tempos no treino livre 2 do E-Prix de Berlim, António Félix da Costa (TAG Heuer Porsche Formula E Team) não teve uma qualificação fácil, ficando de fora dos duelos, assim como aconteceu ao seu companheiro de equipa. O piloto luso vai arrancar da 19ª posição da grelha de partida na primeira de duas corridas no Aeroporto de Tempelhof. A primeira pole position do fim de semana da ronda dupla de Berlim do Campeonato do Mundo de Fórmula E foi conquistada por Sébastien Buemi (Envision Racing) com o tempo de 1:05.605s, batendo Sam Bird (Jaguar TCS Racing).

António Félix da Costa e o seu companheiro de equipa, líder da classificação do campeonato, Pascal Wehrlein faziam parte do grupo A de pilotos na qualificação. Após as primeiras voltas completadas, Stoffel Vandoorne (DS Penske), Sébastien Buemi, Nick Cassidy (Envision Racing) e Mitch Evans (Jaguar TCS Racing) estavam nas quatro primeiras posições, com ambos os piloto da Porsche a 0.5s do tempo de referência do piloto da DS Penske (1:05.978s).

Nas derradeiras voltas deste grupo, Sérgio Sette Câmara (NIO 333 Racing) melhorou o seu anterior registo e conquistou um lugar na fase a eliminar, deixando de fora Evans. Este foi a maior alteração na ordenação do grupo, passando à fase seguinte, além do piloto brasileiro, Vandoorne, Buemi e Cassidy. Félix da Costa, assim como Wehrlein, não passou para a fase seguinte, não melhorando o seu anterior tempo.

No grupo seguinte Maximilian Günther (Maserati MSG Racing), que tinha sido o piloto mais rápido no treino livre 2, começou por assumir o topo da tabela de tempos (1:06.256s), mas Sam Bird passou para a liderança antes da paragem de todos os pilotos na box, com o registo de 1:06.018s. Seguiam-se Günther, Dan Ticktum (NIO 333 Racing) e Jake Dennis (Avalanche Andretti Formula E). Na última volta Bird melhorou o registo que o tinha levado ao topo da tabela de tempos, com o crono em 1:05.975s, mantendo-se a ordem dos 4 pilotos que passavam à fase seguinte inalterada.

O primeiro duelo foi entre companheiros de equipa. Sébastien Buemi e Nick Cassidy mediram forças, sendo o mais rápido Buemi, apesar de não ter efetuado os melhores registos em dois dos 3 parciais da volta. Seguiram-se Stoffel Vandoorne e Sérgio Sette Câmara, com passagem assegurada ao campeão do mundo em título, batendo o tempo do piloto brasileiro. E entre Dan Ticktum e Günther, um erro deste último na curva 9, permitiu a Ticktum registar o tempo mais rápido no duelo e passar à fase seguinte. No duelo entre Jake Dennis e Sam Bird, o piloto da Jaguar TCS Racing levou a melhor. Estavam desta forma encontrados os pilotos que iriam discutir as semifinais.

Antes da final que iria decidir o polesitter, Buemi enfrentou e foi mais rápido do que Vandoorne, colocando-se como um dos candidatos a ocupar a melhor posição da grelha na corrida. A discutir a pole position, Buemi teria Sam Bird, que foi mais rápido do que Ticktum na meia-final.

Na volta que definia a pole position, Sam Bird não conseguiu ser mais rápido do que Sébastien Buemi, numa luta entre unidades motrizes Jaguar. 16ª pole position da carreira do piloto da Envision e a segunda da temporada.

A primeira corrida do fim de semana realiza-se às 14h03 deste sábado.